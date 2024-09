Oetz/Sautens verliert mit Niederlage bei der WSG Tirol 1c direkten Anschluss auf die Tabellenspitze!

Details Montag, 09. September 2024 17:30

In der 5. Runde der Bezirksliga West hat Leader Sistrans beim 6:0 gegen Stubai II nichts anbrennen lassen. Lechtal verliert überraschend das Heimspiel gegen Veldidena mit 1:2. Damit kann Patscherkofel mit einem 2:1 Erfolg in Wilten Tabellenposition zwei erobern. Auch Oetz/Sautens verliert das Spiel bei der WSG Tirol 1c mit 1:2 und hat nun sechs Punkte Rückstand auf Leader Sistrans.

Bis in die 70. Minute fanden wir nicht statt!

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz7Sautens: „Das war mit Abstand das schlechteste Spiel samt Vorbereitung in dieser Saison. Bis in die 70. Minute fanden wir nicht statt! Keine Bereitschaft, keine Systemtreue! Wir hatten bis dahin keine Torchance. Wenn unser Goalie Tom Krabichler nicht so sensationell gehalten hätte, wäre die Geschichte früher entschieden gewesen. Zum Schluss haben wir uns dann auf die Grundtugenden im Fußball wieder besonnen und den Anschlusstreffer durch Leon Zboril gemacht, aber unter dem Strich war nichts mehr zu holen. Nach dem Motto „außer Spesen nix gewesen“.

Leider müssen wir immer noch pro Spieltag zu viele Spieler vorgeben. Heute wieder sechs Mann - Urlaub, Hochzeit usw. Und somit ist es schwer, einen Rhythmus zu finden. Eine neu formierte junge Mannschaft kann dies nicht so ein einfach kompensieren.

Ich hoffe, dass dies heute ein „Ausrutscher“ war und wir nächste Woche wieder eine ordentliche Leistung abrufen können!“

Bezirksliga West: WSG Tirol 1c : Oetz/Sautens - 2:1 (1:0)

70 Leon Zboril 2:1

68 Tobias Schatz 2:0

22 Marcel Juen 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.