Roppen mit sicherem Auswärtsdreier in Navis

SU Roppen arbeitet sich nach der 5. Runde der Bezirksliga West in die Top-5 nach oben. Mit einem 4:1 bei SV Navis hat man aus fünf Partien neun Punkte am Konto und liegt damit vier Punkte hinter Leader Sistrans. Navis fällt auf den vorletzten Tabellenplatz zurück. Sellraintal muss weiter auf den ersten Punkt warten. Fünfte Niederlage im fünften Spiel durch ein 2:3 bei Flaurling/Polling.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem intensiven Austausch, wobei beide Mannschaften von Beginn an hochmotiviert wirkten. Bereits in der 2. Minute hatte Christof Huter die erste Möglichkeit für SU Roppen, doch sein Kopfball nach einer Flanke von Stefan Ladner verfehlte knapp das Ziel. SV Navis antwortete in der 12. Minute mit einem starken Freistoß, der jedoch von Mario Schaber im Tor der Gäste bravourös pariert wurde.

In der 20. Minute kam es zu einer weiteren guten Möglichkeit für SU Roppen, als eine Ecke von Ronaldo Zangl perfekt auf Kaya Kaan gespielt wurde. Doch erneut glänzte der Torhüter von SV Navis mit einer Glanztat. Schließlich war es in der 31. Minute Luca Larcher, der den Bann brach und nach einer gelungenen Kombination das 1:0 für die Gäste erzielte.

SV Navis ließ sich jedoch nicht entmutigen und drängte auf den Ausgleich. In der 34. Minute hatten die Gastgeber Pech, als ein Schuss nur die Latte traf. Kurz vor der Halbzeit, in der 40. Minute, belohnte sich SV Navis schließlich für ihre Bemühungen: Eine Flanke in die Mitte fand Marco Peer, der den Ball sicher zum 1:1 ins Netz schob.

Roppen dominiert zweite Halbzeit

Nach dem Pausenpfiff kam SU Roppen deutlich entschlossener aus der Kabine. In der 57. Minute war es erneut Christof Huter, der nach einem hervorragenden Diagonalball von Luca Kroos den Ball zum 2:1 für die Gäste im Tor versenkte. Der Treffer gab Roppen zusätzliches Selbstvertrauen und sie übernahmen die Kontrolle über das Spielgeschehen.

SV Navis bemühte sich, den erneuten Rückstand aufzuholen, doch in der 64. Minute baute Kevin Jurgec die Führung weiter aus. Nach einem Lattentreffer von Lukas Zoller nutzte Jurgec die Gelegenheit und schob den Abpraller ins leere Tor zum 3:1 ein.

Die Gastgeber hatten dem starken Auftritt von SU Roppen nichts mehr entgegenzusetzen. In der 83. Minute setzte Christof Huter mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt und erhöhte auf 4:1. Erneut war es ein gut getimter Pass, der Huter in Szene setzte, und dieser verwandelte sicher.

Helmut Bartsch, Trainer SU Roppen: „Wir konnten diesmal wieder da anschließen, wo wir schon gegen WSG Wattens und Flaurling waren. Gut organisiert, konzentriert und konsequent in der Defensive und geduldig wartend auf die Chancen in der Offensive. Somit meiner Meinung nach schlussendlich ein gelungener Auftritt und verdienter Auswärtssieg.

Trotzdem heißt es weiter im Training hart an den bisherigen gemachten Fehlern - zu bekritteln gibt es ja immer etwas - aus den bisherigen Spielen zu arbeiten, analysieren und zu verbessern. Die Mannschaft nimmt das auch super an und versucht das alles im Training umzusetzen. Dafür auch ein großes Lob an die Mannschaft!“

Bezirksliga West: Navis : SU Roppen - 1:4 (1:1)

83 Christof Huter 1:4

64 Kevin Jurgec 1:3

57 Christof Huter 1:2

40 Marco Peer 1:1

31 Luca Larcher 0:1

