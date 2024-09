6:1! FC Stubai 1b fegt Navis vom Platz

Der FC Stubai 1b sicherte sich einen eindrucksvollen 6:1-Sieg gegen den SV Navis in der 6. Runde der Bezirksliga West. Die Partie, die am Freitagabend auf dem Hauptplatz des FC Stubai in Kampl stattfand, war von Anfang an von der Dominanz der Heimmannschaft geprägt. Bereits zur Halbzeit führte der FC komfortabel mit 4:0, was die Weichen für den klaren Erfolg stellte.

Messe ist schon zur Halbzeit gelesen

Das Spiel startete mit einer intensiven Phase, in der beide Teams versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. Der SV hatte in den ersten Minuten einige Aktionen, die jedoch keine wirkliche Gefahr für die Stubaier Defensive darstellten. Der FC hingegen zeigte von Beginn an Offensivdrang. Schon in der 10. Minute konnte die Heimmannschaft die erste große Torchance verzeichnen, die jedoch noch ungenutzt blieb.

Die Bemühungen des FC Stubai 1b zahlten sich in der 26. Minute aus, als das erste Tor der Partie fiel und die Heimmannschaft durch Mario Napetschnig in Führung ging. Nur drei Minuten später erhöhte Erkut Öcal auf 2:0. Trotz einiger Torchancen für die Gäste blieb Navis in der ersten Halbzeit torlos. Der FC Stubai setzte seine Dominanz fort und konnte kurz vor der Halbzeitpause zwei weitere Treffer erzielen. In der 45. Minute fixierten Joah Canazei und Jonas Gruber den 4:0-Halbzeitstand.

Hausherren machen halbes Dutzend voll

Nach der Halbzeitpause setzte der FC seinen Offensivdrang fort. In der 47. Minute erzielte die Heimmannschaft durch Christoph Tanzer das 5:0. Trotz einer riesigen Torchance und einem Eckball in den Minuten 54 und 55, die den SV Navis zurück ins Spiel hätten bringen können, blieb der Erfolg für die Gäste aus.

Der FC Stubai zeigte weiterhin seine Klasse und konnte in der 61. Minute das sechste Tor der Partie erzielen - Luis Pertl-Pgger machte das halbe Dutzend voll. Der SV Navis kämpfte jedoch tapfer weiter. Ihre Bemühungen wurden in der 73. Minute belohnt, als Andreas Wolf den Ehrentreffer erzielte. Trotz dieses Treffers war die Dominanz des FC Stubai im gesamten Spiel deutlich sichtbar. Die letzten Minuten der Partie verliefen ohne weitere Tore und der FC Stubai 1b konnte einen souveränen 6:1-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Matteo (620 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Matteo mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.