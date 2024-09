SPG Lechtal spielbestimmend – aber Roppen gewinnt mit 5:2!

Details Montag, 16. September 2024 19:25

Im Spitzenspiel der 6. Runde der Bezirksliga West haben die Gäste der SPG Lechtal das Spiel gemacht, die Heimelf SU Roppen war aber wesentlich effektiver und hat mit 5:2 gewonnen. Ein sehr wichtiger Sieg, der Roppen auf Tabellenplatz zwei bringt. Allerdings konnten drei Spiele wetterbedingt nicht ausgetragen werden. Sistrans konnte gegen Sellraintal auswärts nicht antreten, Patscherkofel gegen WSG Tirol 1c wird am 18. September nachgetragen, ebenso Oetz/Sautens gegen Flaurling/Polling.

Die Statistik hat nicht immer recht!

Helmut Bertsch, Trainer SU Roppen: „Wenn man nach der Statistik gehen würde, in der gefühlt die SPG Lechtal 70 bis 75% Ballbestitz hatte, könnte man meinen, das ein Punktegewinn so gut wie sicher wäre.

So war es aber an diesen Samstag nicht. Ja, mehr Ballbesitz bzw. Spielanteile hatte die SPG – allerdings im letzten Drittel nicht effizient genug. So konnten wir mit unseren guten Momenten des Ballbesitzes unsere Angriffe sehr konsequent zu Ende spielen und auch mit drei Toren in die Pause gehen. Gleiches Bild auch in der zweiten Hälfte.

Fazit: Nicht immer ist eine Statistik aussagekräftig bzw. in diesem Falle die spielbestimmende Mannschaft die siegreiche! Trotzdem nehmen wir den Punktegewinn sehr gerne, wissen aber sehr wohl, dass wir uns vor allem im Defensivbereich gegen den Ball verbessern müssen. Hingegen hat es im Offensivbereich schon recht gut funktioniert!“

Bezirksliga West: SU Roppen : SPG Lechtal - 5:2 (3:0)

94 Jonas Haider 5:2

89 Lukas Zoller 5:1

82 Kevin Jurgec 4:1

47 Seraphin Bailom 3:1

44 Kevin Jurgec 3:0

18 Lukas Zoller 2:0

11 Christof Huter 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.