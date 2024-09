Gebrauchter Samstag für Roppen in Innsbruck

Details Dienstag, 24. September 2024 02:18

Einen großen Satz nach oben machte FC Veldidena Innsbruck in der 7. Runde der Bezirksliga West. SU Roppen konnte im Spitzenspiel klar mit 4:0 besiegt werden und so wurde Tabellenplatz vier erobert. An der Tabellenspitze der FC Patscherkofel nach einem knappen 2:1 Erfolg beim FC Flaurling/Polling. Nach Verlustpunkten ist allerdings Sistrans die Nummer eins. 4:1 gegen Oetz/Sautens!

Spiel zum Vergessen!

Helmut Bertsch, Trainer SU Roppen: „Das war ein gebrauchter Samstag – kein gutes Spiel von uns – viel zu passiv – kein Zugriff im Mittelfeld, eigentlich ein Spiel zum Vergessen. Dazu kam, dass wir die ganze Woche nicht wirklich gut trainieren konnten wegen einiger Krankheitsfälle und das hat sich im Spiel widergespiegelt. Trotzdem lassen wir uns durch diese Niederlage nicht verunsichern. Analysieren und im Training daran arbeiten und beim nächsten Spiel versuchen, es besser zu machen.

Das Negativste an dem Ganzen – muss ich leider hier mal sagen: Bin schon wirklich lange im Geschäft und habe schon einiges auf den Plätzen erlebt und gesehen. Das jeder Verein bzw. Mannschaft gewinnen will und das natürlich am Feld mit Mitteln versucht wird, das Spiel zu seinen Vorteil zu drehen, damit hab ich kein Problem, gehört ja irgendwie zum Fußball dazu. Aber wenn man Gegenspieler und deren Familie persönlich beleidigt, ein Linienrichter (Heimverein) die Gästezuschauer bespuckt, dann wird für mich hier absolut eine Grenze überschritten, die bei uns hier im Amateurbereich nichts verloren hat! Das finde ich einfach disziplin- und respektlos!

Ich für meinen Teil versuche bei jedem Training und Spiel meinen Spielern Disziplin und Respekt zu vermitteln, gegenüber Mitspielern als auch Gegner und Schiedsrichter!“

Bezirksliga West: Veldidena : SU Roppen - 4:0 (2:0)

62 Constantin Cosmescu 4:0

57 Constantin Cosmescu 3:0

22 Victor-Cosmin Rada 2:0

4 Luis Lozada Cherrez 1:0

