Patscherkofel dreht im Spitzenspiel 0:3 gegen Sistrans!

Details Montag, 30. September 2024 00:38

Unglaublicher Spielverlauf in der 8. Runde der Bezirksliga West zwischen dem FC Patscherkofel und dem SV Sistrans. In Hälfte eins dominiert Sistrans und führt bereits 3:0. In Hälfte zwei schlägt aber Patscherkofel entscheidend zurück und gewinnt am Ende mit 5:3. Damit kann Patscherkofel die Führung etwas ausbauen. Der Tabellenführer hat mit einem Spiel mehr nun fünf Punkte Vorsprung auf Sistrans. Neu auf Platz drei Roppen (5:0 gegen Fritzens), neu auf Platz vier Lechtal (4:3 auswärts gegen Sellraintal) und neu auf Platz fünf Wilten (7:1 gegen WSG Tirol 1c). Diese herbe Niederlage kostet die WSG drei Plätze in der Tabelle – nur mehr Platz sechs.

Blitzstart für den SV Sistrans

Der SV Sistrans legte einen fulminanten Start hin. Bereits in der ersten Spielminute konnte Jonathan Singer den Ball zum 0:1 im Tor des FC Patscherkofel unterbringen. Dieser frühe Rückstand war ein Schock für die Gastgeber und gab den Ton für die ersten 45 Minuten vor. Die Sistraner Mannschaft drängte weiter nach vorne und wurde in der 15. Minute erneut belohnt, als Jonathan Singer seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und das Ergebnis auf 0:2 stellte.

Der FC Patscherkofel fand keine Antwort auf das druckvolle Spiel der Gäste und musste in der 30. Minute das dritte Tor hinnehmen. Wieder war es Jonathan Singer, der die Abwehr der Gastgeber düpierte und mit seinem dritten Tor den Hattrick perfekt machte. Mit einem komfortablen 0:3 für den SV Sistrans ging es in die Halbzeitpause.

Unglaubliche Wende in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam der FC Patscherkofel wie ausgewechselt aus der Kabine. Die Gastgeber zeigten eine deutlich verbesserte Leistung und starteten eine beeindruckende Aufholjagd. In der 74. Minute war es Vitus Simonek, der den ersten Treffer für den FC Patscherkofel erzielte und damit das Signal zur Aufholjagd gab. Nur eine Minute später, in der 75. Minute, traf Simon Thurnbichler zum 2:3 und brachte seine Mannschaft wieder in Schlagdistanz.

Die Gastgeber spielten nun mit viel Selbstvertrauen und setzten den SV Sistrans unter Druck. In der 86. Minute gelang Manuel Wildauer der Ausgleich zum 3:3, was den Jubel bei den Heimfans auslöste. Doch das war noch nicht das Ende der Dramatik. Nur zwei Minuten später, in der 88. Minute, erzielte Simon Thurnbichler mit seinem zweiten Treffer das 4:3 und drehte das Spiel endgültig zugunsten des FC Patscherkofel.

In der hitzigen Schlussphase sah Manuel Wildauer in der 89. Minute die Gelb/Rote Karte und musste den Platz verlassen. Doch auch der SV Sistrans dezimierte sich nur eine Minute später, als Silvio Hanni ebenfalls mit Gelb/Rot vom Platz geschickt wurde.

In der Nachspielzeit machte Michael Rauth mit seinem Tor zum 5:3 den sensationellen Comeback-Sieg perfekt. Der Schlusspfiff nach 98 Minuten besiegelte das Ende einer unglaublichen Partie, in der der FC Patscherkofel eine historische Aufholjagd zeigte.

Christopher Mantl, Trainer FC Patscherkofel: „In der ersten Hälfte waren wir klar unterlegen, in der zweiten Hälfte klar überlegen. Nach dem 0:3 zur Pause hat unsere Mannschaft tolle Moral bewiesen und das Spiel noch auf einen 5:3 Erfolg gedreht. Der Dreier ist aus meiner Sicht verdient, denn über das gesamte Spie gesehen hatten wir klare Vorteile bei den Torchancen!“

Bezirksliga West: Patscherkofel : Sistrans - 5:3 (0:3)

90 Michael Rauth 5:3

88 Simon Thurnbichler 4:3

86 Manuel Wildauer 3:3

75 Simon Thurnbichler 2:3

74 Vitus Simonek 1:3

30 Jonathan Singer 0:3

15 Jonathan Singer 0:2

1 Jonathan Singer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.