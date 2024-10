Punkteteilung zwischen Navis und Patscherkofel

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 00:01

Der FC Patscherkofel hatte in der 9. Runde der Bezirksliga West hart zu kämpfen, um ein 2:2 in Navis zu erreichen. Patscherkofel konnte aber damit die Tabellenführung verteidigen und hat nun mit einem Spiel mehr drei Punkte Vorsprung auf Sistrans, die Telfs II mit 2:1 bezwingen konnten.

Frühe Führung für die Gäste

Die Gäste aus Patscherkofel erwischten den besseren Start in die Partie. Bereits in der 9. Spielminute gelang Michael Rauth der Führungstreffer für den FC Patscherkofel. Mit einem schnellen und präzisen Angriffsspiel konnte Rauth den Ball im Netz der Gastgeber unterbringen. Die frühe Führung verlieh den Gästen zunächst Auftrieb und sie kontrollierten das Spielgeschehen in den folgenden Minuten.

SV Navis ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 34. Minute war es Fabian Riedl, der den Ausgleich für die Gastgeber erzielte. Riedl nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive von Patscherkofel und brachte seine Mannschaft mit einem gezielten Schuss wieder zurück ins Spiel. Doch die Freude über den Ausgleich währte nicht lange, denn nur zwei Minuten später schlug Johannes Plörer für FC Patscherkofel zu. In der 36. Minute stellte Plörer die Führung für die Gäste wieder her und sorgte dafür, dass seine Mannschaft mit einem 2:1-Vorsprung in die Halbzeitpause ging.

Spannende Schlussphase sichert Punkt für SV Navis

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, in der beide Teams Chancen auf weitere Tore hatten. Doch die Abwehrreihen beider Mannschaften standen sicher und ließen zunächst keine weiteren Treffer zu. Die Spannung stieg, je näher das Spiel dem Ende entgegenrückte, und die Spieler von SV Navis erhöhten den Druck auf die gegnerische Defensive.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit war es erneut Fabian Riedl, der für die Gastgeber den Unterschied machte. In der 89. Minute erzielte Riedl den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 2:2 und sicherte SV Navis somit einen wertvollen Punkt. Der Torschütze des Tages bewies einmal mehr seine Klasse und sorgte für großen Jubel bei den heimischen Fans.

In der dreiminütigen Nachspielzeit schenkten sich beide Teams nichts, aber es fiel kein weiteres Tor mehr. Mit dem Schlusspfiff endete die Partie leistungsgerecht mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten in diesem unterhaltsamen und spannenden Spiel eine starke Leistung und teilten sich verdient die Punkte.

Bezirksliga West: Navis : Patscherkofel - 2:2 (1:2)

89 Fabian Riedl 2:2

36 Johannes Plörer 1:2

34 Fabian Riedl 1:1

9 Michael Rauth 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.