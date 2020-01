Vomp startet am 13. Jänner 2020 in die Vorbereitung

Details Samstag, 04. Januar 2020 22:17

Einen ungewöhnlich krassen Gegensatz zeigt die Heim- bzw. Auswärtsbilanz des FC VW Picker Vomp in der Hinrunde der Gebietsliga Ost auf. Platz eins zuhause, die letzte Position auswärts. Ein Faktum, das auch Trainer Stefan Plattner nicht ganz verstehen kann. In der Rückrunde orientiert man sich auf alle Fälle nach oben.

Daten und Fakten: FC VW Picker Vomp Herbst 2019

Tabellenplatz: 8. in der Gebietsliga Ost

Heimtabelle: 1. sechs Spiele: fünf Siege, ein Remis

Auswärtstabelle: 14. sieben Spiele: ein Remis, sechs Niederlagen

längste Serie ohne Sieg: drei Spiele

höchster Sieg: 5:0 zuhause gegen Kössen in der 13. Runde

längste Serie ohne Niederlage: drei Spiele

höchste Niederlage: 3:8 auswärts gegen Rinn/Tulfes in Runde 12

geschossene Tore/Heim: 18 – 3 pro Spiel

bekommene Tore/Heim: 5 – 0,83 pro Spiel

geschossene Tore/Auswärts: 9 – 1,28 pro Spiel

bekommene Tore/Auswärts: 24 – 3,42 pro Spiel

Spiele zu Null: 2

erhaltene Karten: eine rote Karte, 26 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Stefan Salvenmoser mit acht Treffern

Orientierung nach oben

Stefan Plattner, Trainer FC VW Picker Vomp: „Im Kader wird es kaum Änderungen geben – bei Burim Kelmendi entscheidet es sich aber erst ob er aus beruflichen Gründen weiterspielen kann oder nicht. Ich sehe keine Notwendigkeit den Kader zu ändern – bin mit dem Team sehr zufrieden. Natürlich ist unsere Auswärtsbilanz sehr schlecht – dafür spielen wir zuhause sehr stark. So ganz verstehe ich das selbst nicht ganz – diese eklatante Differenz in der Heim- bzw. Auswärtsbilanz. Drei Spieler aus unserer U16 kommen auf alle Fälle in der Vorbereitung zum Kader dazu – wir starten am 13. Jänner 2020.

Es gab im Herbst wohl zwei Knackpunkte. In den ersten Runden haben fünf Spieler gefehlt und die Mannschaft musste sich auch erst einspielen. Ich bin aber sehr optimistisch – wir orientieren uns ganz klar nach oben. Ein Schwerpunkt in der Vorbereitung wird ganz sicher die körperliche Fitness sein – die ist ganz wichtig um in der Rückrunde nach oben zu klettern!“

