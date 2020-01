Hopfgarten war Zuschauermagnet im Herbst 2019 in der Gebietsliga Ost

Details Donnerstag, 09. Januar 2020 20:04

332 Zuschauer waren offiziell im Schnitt in Hopfgarten dabei und auch unter den Top-4 puncto Zuschauerzahl ist Hopfgarten zweimal vertreten. 500 waren gegen Westendorf live dabei, 460 gegen Achenkirch. Herbstmeister Jenbach in der Zuschauergunst nur im Mittelfeld, Kramsach, Weerberg, Langkampfen und Kirchberg übersprangen ebenfalls im Schnitt die Zweihundertermarke. Top-Zuschauerzahlen gab es auch in Weerberg – 400 sahen die Partie gegen Vomp. An der Spitze mit 500 neben Hopfgarten gegen Westendorf liegt als Einzelspiel auch das Duell zwischen Kirchberg und Westendorf. Westendorf also auswärts ein echter Publikumsmagnet – zuhause sind im Schnitt in der Gebietsliga Ost 183 gekommen.

Heim Sp. = Anzahl der Heimspiele

Z1 bis Z8 = Zuschauer bei den Heimspielen

Z G = Zuschauerzahl gesamt

Z Schn. = Schnitt Zuschauerzahl pro Spiel

PL MS = Platzierung Meisterschaft Herbst 2019

Heim Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z PL Platz Mannschaft Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 G Schn. MS 1 Hopfgarten 7 500 200 327 290 350 200 460 0 2327 332 7 2 Kramsach 6 351 100 250 250 250 151 0 0 1352 225 4 3 Weerberg 5 400 169 100 250 200 0 0 0 1119 224 3 4 Langkampfen 6 235 250 150 100 250 300 0 0 1285 214 5 5 Kirchberg 7 250 170 190 60 100 197 500 0 1467 210 11 6 Pillerseetal 8 200 220 180 120 200 320 200 150 1590 199 2 7 Westendorf 8 250 150 185 150 150 130 200 250 1465 183 9 8 Jenbach 6 159 280 100 70 180 250 0 0 1039 173 1 9 Achenkirch 7 200 180 150 100 150 200 150 0 1130 161 12 10 Kössen 6 150 150 200 150 150 160 0 0 960 160 13 11 Vomp 6 250 200 150 50 100 80 0 0 830 138 8 12 Finkenberg 7 150 150 98 100 150 100 150 0 898 128 6 13 Rinn/Tulfes 6 120 170 100 100 60 110 0 0 660 110 10 14 Reichenau II 6 100 91 50 100 30 50 0 0 421 70 14

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten