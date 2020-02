Großer Wunsch von Philipp Gogel: Einmal noch höher spielen – mit dem SC Kirchberg!

Details Montag, 17. Februar 2020 17:10

Der Februar 2020 gehört auf Ligaportal.at den Akteuren des Fußballs – wir stellen Spieler aller Ligen im Interview vor. In dieser Saison wird es sich für den SC Kirchberg wohl nicht mehr ausgehen eine Etage höher zu klettern, Philipp Gogel kann sich aber vorstellen in der Gebietsliga Ost im Frühjahr 2020 mit seinem Team noch einmal den Anschluss an die Tabellenspitze zu finden. Es müsste optimal laufen – elf Punkte fehlen und es wird wohl zunächst der Blick nach unten erfolgen – denn Kirchberg steht gerade über dem roten Strich – punktgleich mit Kössen die am ersten Abstiegsplatz liegen. Auch Reichenau II wird sicher noch alles probieren die vier Punkte Rückstand auf die rettenden Plätze aufzuholen. Kirchberg startet mit einem richtungsweisenden Spiel in die Rückrunde – am 28.3.20 ist man um 16 Uhr in Hopfgarten zu Gast.

Einmal Kirchberg – immer Kirchberg

Philipp Gogel: „Ich bin einundzwanzig Jahre alt und spiele seit 2004 für Kirchberg.Ich habe in Kirchberg begonnen und werde auch hier meine Karriere beenden!“

Ziele und Favoriten

Philipp Gogel: „Unsere Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020 sind Anschluss an das Mittelfeld oder sogar an die Tabellenspitze zu finden! Bei uns in der Liga ist für mich persönlich der SK Pillerseetal der Favorit auf den Titel. In der tipico Bundesliga RB Salzburg, wie jedes Jahr. RB Salzburg traue ich auch in der Europa League viel zu – das Halbfinale ist möglich, für den LASK das Viertelfinale. Das Nationalteam schafft bei der EM Endrunde den Einzug in das Viertelfinale!“

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: Nicht schon nach dreißig Minuten Krämpfe bekommen.

Vorbild als Fußballer: Lionel Andrés Messi

Vorbild im Leben: Lionel Andrés Messi

Persönliche Ziele für die Zukunft: Erfolg im Beruf.

Persönliches Anliegen Thema Fußball: Einmal noch höher spielen!

Sonstige Hobbies außer Fußball: Schifahren und Bier trinken!

Großes Idol allgemein: Lionel Andrés Messi

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten