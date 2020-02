Alexander Meixner, SV Achenkirch: „Ohne Fans wäre der Fußball nicht annähernd so emotional!“

Details Mittwoch, 19. Februar 2020 21:07

Der Februar 2020 gehört auf Ligaportal.at den Akteuren des Fußballs – wir stellen Spieler aller Ligen im Interview vor. Alexander Meixner steht mit seinem Team des SV Achenkirch vor einer schwierigen Aufgabe in der Gebietsliga Ost. Gerade noch auf einem Nichtabstiegsplatz nach der Hinrunde, aber auch Kössen als erster Absteiger hat dreizehn Punkte am Konto. Und auch der Auftakt der Rückrunde hat es in sich – Achenkirch muss am 28.3.19 um 18 Uhr in Jenbach antreten.

Werdegang

Alexander Meixner: „Ich bin 27 Jahre alt und spiele seit Jänner 2019 für den SV Achenkirch. Fußball spielen erlernte ich bis zur U13 beim FC Achensee, danach spielte ich die U15 und U18 bis zur Kampfmannschaft beim SC Münster, wo ich mit sechzehn Jahren in der Kampfmannschaft debütierte. Mit siebzehn Jahren kam ich dann zum SK Jenbach und zum FC Kramsach. Mit neunzehn kehrte ich dann wieder zum SC Münster zurück, wo ich dann bis zum 26. Lebensjahr kickte und dreimal den Aufstieg feiern durfte. Seit Jänner 2019 bin ich jetzt beim SV Achenkirch!“

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020 und Favoriten

Alexander Meixner: „Als oberste Priorität gilt es natürlich vom hinteren Tabellendrittel Abstand zu gewinnen, da wir mit unserer Truppe da nicht hingehören, aber im Fußball kann es schnell nach unten bzw. nach oben gehen. Ziel für das Frühjahr ist ganz klar die Liga zu halten und uns gut zu präsentieren. Als Grundlage, um dieses Ziel zu erreichen, ist ganz klar eine gute Vorbereitung hinzulegen und mit vollem Elan in die Meisterschaft zu starten, wobei gleich zu Beginn der Rückrunde ein Derby beim Tabellenführer aus Jenbach auf uns wartet. Wenn der Start gut gelingt, steht einem erfolgreichen Frühjahr nichts im Weg. Titelfavorit ist für mich der SK Jenbach, da sie hinten kompakt stehen und ein alter Bekannter, „Toprak Cagri“ gerade einen Lauf hat und trifft wie er will. Red Bull Salzburg wird wieder die Schale holen, da sie einfach den breitesten und besten Kader - auch ohne Haaland – haben. RB Salzburg und der LASK spielen international tollen Fußball und ich hoffe, dass einer der beiden Clubs bis ins Halbfinale oder sogar ins Finale der Europa League kommen kann. Hoffentlich übersteht das Nationalteam die Gruppenphase der EM Endrunde, dann wird sich zeigen wer unser nächster Gegner sein wird. In einem Spiel ist dann viel möglich!“

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: Der Mannschaft mit vielen Toren und Vorlagen bestmöglich zu helfen. Mit der Mannschaft den größtmöglichen Erfolg zu feiern und mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben.

Vorbild als Fußballer: David Beckham, Christiano Ronaldo

Vorbild im Leben: David Beckham

Persönliche Ziele für die Zukunft: Abschluss im Masterstudium im Juli (Geschäftsprozessmanagement)

Persönliches Anliegen Thema Fußball: Schiedsrichter gibt es leider nicht mehr sehr viele, vielleicht sollte man in diese Richtung vermehrt ein Auge darauf werfen, um wieder gute junge Leute zu motivieren.

Sonstige Hobbies außer Fußball: Skitouren gehen, Rad fahren, Berg gehen, Laufen

Lieblingsmusik, Sänger, Sängerin: Da habe ich eigentlich keine Favoriten, denn ich hören von ACDC bis hin zu Andreas Gabalier vieles sehr gerne. Vor den Spielen stimme ich mich meistens mit Raf Camora und Volbeat ein.

Lieblingsfilm: Avatar, Joker

SchauspielerIn: Angelina Jolie

Sehr cool finde ich die Fans der „Dorfvereine“, denen kein Weg zu weit ist sich ein Fußballspiel ihres Vereines anzusehen und auch bei weit entfernten Spielen tatkräftig zu unterstützen. Ohne Fans wäre der Fußball nicht annähernd so emotional wie er heutzutage ist!“

