Trainer des SC Kirchberg für Reduzierung der Spiele in den unteren Leistungsstufen!

Details Freitag, 07. August 2020 12:37

Ein ziemlich revolutionärer Ansatz zur Reform des Unterhauses kommt vom Trainer des SC Kirchberg, Christoph Kranz, im ligaportal.at Tirol Interview. In den unteren Klassen sollten die Ligen und damit die Anzahl der Spiele verkleinert bzw. reduziert werden. All jene die mehr Zeit und Einsatz investieren wollen, könnten sich ja nach oben orientieren. Die Gebietsliga Ost wird 2020/21 wie gewohnt mit vierzehn Teams gespielt und der SC Kirchberg trifft zum Auftakt am 8.8.20 um 15:30 Uhr zuhause auf die SPG Finkenberg/Tux. Finkenberg zählt für Christoph Kranz zu den vier allerersten Titelanwärtern 2020/21.

Wie verlief der Trainingsstart?

Christoph Kranz, Trainer SC Kirchberg: „Der Trainingsstart war in den ersten Wochen noch sehr ungewöhnlich, da ja ohne Kontakt trainiert werden musste. Als diese Bestimmung fiel, kehrte zumindest am Platz schnell wieder Normalität ein. Abseits des Platzes bleibt es weiterhin noch etwas ungewohnt.

Transferbilanz

Christoph Kranz: „Neuzugang im Sommer: Johannes Sams vom FC Kitzbühel, sicherlich eine Verstärkung im Mittelfeld!“

Welche Ziele setzt man sich für die neue Saison?

Christoph Kranz: „Unser Ziel ist es, mit unserer jungen Mannschaft gut in die Saison zu starten und etwas Euphorie und Selbstvertrauen aus den ersten Runden mitzunehmen und dann von Spiel zu Spiel schauen wo die Reise hingeht. Derzeit gibt es zum Glück nur eher leichte Verletzungen, die unsere Spieler hoffentlich nur kurze Zeit beeinträchtigen sollten!“

Stärken die Sponsoren nach wie vor dem Verein den Rücken?

Christoph Kranz: „Da ich als Trainer natürlich nicht überall Einblick habe, ist diese Frage für mich schwer zu beantworten. Allerdings hörte ich aus den Gesprächen mit dem Vorstand heraus, dass uns unsere Sponsoren treu bleiben und uns auch in diesen Zeiten zur Seite stehen. Hier möchte ich mich auch ganz herzlich bei all unseren Unterstützern bedanke. In solchen Zeiten ist es nicht selbstverständlich, aber sehr schön, eure Treue und Unterstützung zu spüren!“

Favoriten

Christoph Kranz: „In unserer Liga schätze ich Jenbach, Pillersee, Langkampfen und Finkenberg am stärksten ein! In der tipico Budnesliga wird wohl kein Weg an RB Salzburg vorbei führen!“

Wie wird sich die Corona-Pandemie auf den Fußball - Amateur- und Profibereich - auswirken?

Christoph Kranz: „Das wichtigste wäre natürlich wenn alle gesund bleiben. Meine Hoffnungen, dass sich im Profi- und Amateurbereich an den Gehältern und Ablösesummen etwas ändern muss, haben sich leider schon zerschlagen - wie man aus den Medien so mitbekommt!“

Deine persönlichen Anliegen zum Thema Fußball?

Christoph Kranz: „Meine Idee wäre es, bis zu einem gewissen Leistungsniveau die Liegen zu verkleinern um den Spielern mehr Zwischenzeit zu ermöglichen, da ich immer mehr den Eindruck bekomme, dass die Spieler nicht mehr bereit sind, so viel Zeit in den Fußball zu investieren. Außerdem würde es auch Funktionäre und freiwillige Helfer entlasten, wenn es weniger Spiele und längere Pausen - vor allem im Sommer – gäbe. Und die Vereine oder Spieler, die bereit sind mehr Zeit und Geld zu investieren, können sich ja in einem höheren Leistungsniveau versuchen!“

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten