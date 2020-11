Torschützenwertung Gebietsliga Ost Herbst 2020

Details Dienstag, 17. November 2020 20:47

Raphael Kattey von Kramsach war in der Gebietsliga Ost im Herbst 2020 der klar effektivste Stürmer – acht Treffer in nur 505 Einsatzminuten – da sist ein Schnitt von 0,82 Tore pro Spielstunde. In der Gesamtwertung der ligaportal.at Tirol Goleadorwertung ist aber Florian Lechner von Weerberg die klare Nummer eins. Mit dreizehn Treffern konnte er die allermeisten Tore schießen, puncto Effektivitat ist er die Nummer zwei gewesen. In der Gesamtwertung auf Platz zwei liegt Roy Meulendijks von Kirchberg. Platz drei teilen sich Raphael Kattey und daniel Hausberger von Kramsach und Manuel Osl von Hopfgarten.

Die Wertung:

Die erste Reihung erfolgt nach der Anzahl der geschossenen Tore, die zweite Reihung sind die geschossenen Tore pro Einsatzzeit (Tore/h). Die Platzziffer daraus ergibt dann den Gesamtrang. Und so schaut die Wertung im Details aus:

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Florian Lechner Weerberg 13 952 0,82 1 2 1,5 2 Roy Meulendijks Kirchberg 11 1005 0,66 2 4 3 3 Raphael Kattey Kramsach 8 505 0,95 6 1 3,5 3 Daniel Hausberger Kramsach 10 851 0,71 4 3 3,5 3 Manuel Osl Hopfgarten 11 1067 0,62 2 5 3,5 6 Rüstü Karakoc Achenkirch 9 942 0,57 5 6 5,5 7 Tobias Noggler Langkampfen 7 885 0,47 7 7 7 8 Cagri Toprak Jenbach 7 934 0,45 7 8 7,5 9 Johannes Unterlechner Weerberg 7 982 0,43 7 9 8 10 Stefan Pirchl Westendorf 7 1071 0,39 7 10 8,5 11 Jonathan Bayr Kirchberg 6 1024 0,35 11 11 11 12 Mario Lindner Hopfgarten 5 871 0,34 12 12 12 12 Boris Gveric Vomp 5 885 0,34 12 12 12 14 Mario Pockstaller Achenkirch 5 899 0,33 12 14 13 14 Christoph Wurzenrainer Kramsach 5 921 0,33 12 14 13 16 Toni Dilber Kössen 5 941 0,32 12 16 14 16 Thomas Wechselberger Hopfgarten 5 948 0,32 12 16 14 18 Alexander Bergmann Pillerseetal 5 964 0,31 12 18 15 19 Michael Lindner Kirchberg 5 1032 0,29 12 19 15,5