Absteiger Kirchdorf muss zum Auftakt in Jenbach ran!

Details Donnerstag, 08. Juli 2021 01:04

Die Gebietsliga Ost Saison 21/22 startet´am 23. Juli 2021 um 19 Uhr mit der Partie des Aufsteigers Breitenbach gegen Langkampfen. Es gibt viele Anwärter für ganz oben – einer davon – der SK Jenbach – hat in Runde eins den Absteiger aus der Landesliga Ost – Kirchdorf – zu Gast. Der ungewöhnlich frühe Start der Meisterschaft schafft auch Puffer, falls Corona-Maßnahmen die Meisterschaft stören sollten. Plangemäß wäre die letzte Hinrunde Mitte Oktober angesetzt, es ständen also noch locker zwei Wochenenden zur Verfügung, um einzelne Spiele oder ganze Runden nachtragen zu können. Der große Wunsch aller ist natürlich, dass die Meisterschft absolut programmgemäß verläuft!

Neu in der Liga

Blicken wir zunächst nach unten – welche Mannschaften haben es geschafft in die Gebietsliga Ost aufzusteigen. Im Finish wurde der Fight doch noch recht dramatisch, Breitenbach hatte keine Probleme, aber zwischen Zell am Ziller und Ried/Kaltenbach gab es ein Fotofinish. Zell am Ziller schafft den Aufstieg nur auf Grund der Tordifferenz, diese war aber doch um zwanzig Treffer besser als jene von Ried/Kaltenbach. Von oben kommt Absteiger Kirchhdorf aus der Landesliga Ost in die Gebietsliga Ost. Achenkirch und Kramsach haben sich nach oben verabschiedet, Kössen ist in die Bezirksliga abgestiegen.

Favoriten

Geht man nach den Ergebnissen der Hinrunde 20/21 sind sicherlich Kirchberg, Weerberg, Pillerseetal, Hopfgarten, Jenbach und Langkampfen Kandidaten für ganz oben und auch Absteiger Kirchdorf muss man dazu zählen. Langkampfen, Rinn/Tulfes, Oberlangkampfen, Finkenberg, Westendorf und Vomp sind ganz sicher für einen Mittelfeldplatz gut, eventuell kann es auch Überraschungen geben. Die Aufsteiger könnten aber auch im Mittelfeld mitmischen. Kirchberg, Weerberg und Jenbach werden aber oft als Titelaspiranten genannt.

Die erste Runde

Aufsteiger Beitenbach darf die Saison zuhause ankicken – Gegner sind die Kicker von Langkampfen. Zell am Ziller startet auswärts in Finkenberg und Absteiger Kirchdorf in Jenbach ist wohl der große Kracher der ersten Runde. Weerberg gegen Rinn, Westendorf gegen Pillerseetal und Oberlangkampfen gegen Hopfgarten komplettieren die erste Runde, die am 23. Juli 2021 um 19 Uhr mit der Partie Breitenabch gegen Langkampfen gestartet wird.