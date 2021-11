Johann Kirchmair zieht für den SV Kirchdorf die Hinrundenbilanz

Details Samstag, 27. November 2021 01:06

Der SV Steinbacher Kirchdorf musste in der laufenden Saison 21/22 eine Etage tiefer starten – in der Gebietsliga Ost. Für den sportlichen Leiter Johann Kirchmair ist es allerdings nach wie vor unverständlich, dass die Saison 20/21 gewertet wurde. Kirchdorf ist sehr gut in die neue Saison gestartet, stand auch vier Runden an der Tabellenspitze. Am Ende der Hinrunde gab es Platz vier – sechs Punkte hinter Leader Jenbach und fünf Zähler hinter Breitenbach. In der Rückrunde will man aber wieder voll angreifen, Kirchdorf wird sicherlich noch ein Wort ganz oben mitreden. Bereits die erste Partie der Rückrunde ist Anfang April der Schlager zuhause gegen Breitenbach.

Positive und negative Highlights im Herbst 2021?

Johann Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Das positivste im Herbst 2021 war natürlich der Startschuss nach Corona und dann doch eine programmgemäße Abwicklung der Hinrunde. Extrem erfreulich außerdem: Die ersten sechs Runden blieb unsere Elf ungeschlagen. Von Runde vier bis bis Runde 8 haben wir sogar die Tabelle angeführt. Dass wir eine megacoole Mannschaft haben - mit sehr vielen jungen Spielern - und ein super Umfeld, ist ein weiteres Faktum - der Verein ermöglicht fast alles. Negativ: von Runde sieben bis Runde zehn mussten wir vier Niederlagen einstecken! Nicht erfreulich die Unruhe puncto Trainer und der Trainerwechsel vor den letzten drei Spielen der Hinrunde!“

Wurden die angestrebten Ziele erreicht?

Johann Kirchmair: „Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, ausgenommen die Negativserie von vier Spielen!“

Welche Ziele hat man sich für das Frühjahr 2022 gesteckt?

Johann Kirchmair: „Das neue Trainerteam will die Mannschaft in der Wintervorbereitung gut vorbereiten, dann greifen wir an und schauen, was schlussendlich rauskommt!“

Gibt es bereits fixe Kaderänderungen, werden Verstärkungen im Winter ins Auge gefasst, auf welchen Positionen?

Johann Kirchmair: „Noch keine!“ (Stand Ende November 2021)

Wie sind die Auswirkungen der Corona Pandemie bzw. neuerliche Verschärfung der Lage mit der 4. Welle?

Johann Kirchmair: „Für den Amateurfußball zur Zeit keine Auswirkungen, da wir ja die Herbstmeisterschaft durchgespielt und abgeschlossen haben. Für die Wirtschaft natürlich eine Katastrophe. Ist natürlich alles sehr schlimm. Wir waren ja in der letzten Saison einer der großen Verlierer. Im Herbst noch auf keinem Abstiegsplatz und im Frühjahr haben wir ein Nachtragspiel abwarten müssen, in welcher Liga wir spielen. Ich finde es einfach überhaupt nicht fair, dass man die Meisterschaft unter diesen Umständen gewertet hat!“

Titelfavoriten, Nationalteam?

Johann Kirchmair: „Breitenbach schätze ich sehr stark ein, aber natürlich auch Jenbach! Das Nationalteam wird die Endrunde eher nicht erreichen – denke ich. Obwohl Wales im Play-Off Semifinale und Schottland oder Ukraine dann eventuell im Finale sicher im Bereich unseres Teams liegen – wenn alles passt!“

Wichtige Infos zu Mannschaft und Verein?

Johann Kirchmair: „Neu im Trainerteam bis Sommer ist Klaus Czedziwoda, neuer Co. Trainer Georg Unterrainer, Tormann Trainer bleibt Daniel Czedziwoda. Ein Trainingslager ist in Kroatien geplant, falls es die Coronalage zulässt. Außerdem gibt es Neuwahlen im Verein. Es wird allerdings immer schwieriger Personen zu finden, die sich bei Vereinen engagieren!“

Statistik Herbst 2021 Gebietsliga Ost Hinrunde SV Steinbacher Kirchdorf 21/22

Tabellenplatz: 4

Siege: 7

Remis: 2

Niederlagen: 4

Geschossene Tore: 24

Gegentore: 19

Heimtabelle: Platz sieben

Auswärtstabelle: Platz fünf

Beste Tabellenposition: Platz 1 (Runde vier bis acht)

Tiefste Tabellenposition: Platz 7 (Runde 10)

Spiele ohne Gegentor: 3

Höchster Sieg: 3:0 beim SK Pillerseetal (Runde 5)

Höchste Niederlage: 1:4 zuhause gegen Hopfgarten (Runde 9)

