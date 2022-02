Jenbach mit umfassenden Testspielprogramm

Details Sonntag, 13. Februar 2022 00:24

Der SK Jenbach wird am letzten Märzwochenende als Tabellenführer in die Rückrunde der Gebietsliga Ost starten. Der schärfste Verfolger ist Breitenbach mit einem Punkt Rückstand. Dann doch ein größerer Puffer auf Rinn/Tulfes, die fünf Punkte hinter Jenbach liegen, Kirchdorf liegt einen weiteren Punkt zurück. Die erste Partie der Rückrunde von Jenbach ist bereits fixiert – am 26.3.2022 geht es zuhause ab 17 Uhr gegen Hopfgarten/Itter. Breitenbach empfängt Kirchberg und Rinn/Tulfes spielt auswärts gegen Oberlangkampfen. Der Trainer des SK Jenbach, Dr. Rudolf Stadler, hat alle aktuellen Infos über die Vorbereitung seiner Mannschaft für unsere LeserInnen, die auch eine höchst umfassende Testspielserie beinhaltet.

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Dr. Rudolf Stadler, Trainer SK Jenbach: „Ein junger Jenbacher ist von der WSG Wattens zum SK Jenbach zurückgekehrt!

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Dr. Rudolf Stadler: „Wir haben seit Herbst keine Pause gemacht, Training ein- bis zweimal pro Woche, allerdings nur Spielformen - außer in der Lockdownphase natürlich. Bis vor drei Wochen hatten wir immer ideale Verhältnisse am Rasenplatz. Jetzt trainieren wir auf Schnee und spielen stets am Wochenende auf Kunstrasen ein Vorbereitungsspiel. Die Gegner sind Matrei, Union, Rum, Mayhofen, Fügen II und Schwaz II, später auf Rasen gegen Buch, Kolsass, eventuell auch gegen Stans und Münster.

In den Testspielen gab es bislang eine Niederlage gegen die Union Innsbruck mit 1:3 und ein Unentschieden gegen Matrei mit dem Ergebnis von 4:4.“

Verletzte Spieler und Ausblick?

Dr. Rudolf Stadler: „Wir halten leider noch geraume Zeit bei drei langzeitverletzten Spielern in der Reha. Sechs junge Spieler aus Jenbach sind süchtig in der KMI einen Stammplatz zu erobern. Bei den Neuwahlen im Verein ist alles beim Alten geblieben, diese Kontinuität ist sehr gut für die Weiterentwicklung in einem Verein, wo die Nachwuchsarbeit im Mittelpunkt steht. Leadership, Fleiß und Durchsetzungsvermögen sind die hervorstechenden Eigenschaften bei den Verantwortlichem beim SK Jenbach. Erwähnenswert sei auch die Tatsache, dass alle Spieler geimpft sind.“