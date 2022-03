Siegfried Peugler mit einem Ausblick auf die Rückrunde für den SK Pillerseetal

Details Mittwoch, 23. März 2022 01:53

Rückrundenauftakt in der Gebietsliga Ost für den SK AVZ Pillerseetal am 26.3.2022 um 16 Uhr auswärts gegen Zell am Ziller. Die Blickrichtung ist nach oben gerichtet, obwohl Pillerseetal nur knapp über dem Strich steht, zwei Punkte Puffer auf die Abstiegszone. Aber in die andere Richtung sind es auch nur fünf Punkte auf Tabellenplatz sieben. Siegfried Peugler blickt auf die Vorbereitung seiner Mannschaft zurück und wirft auch einen Blick auf die Rückrunde.

Verlauf der Vorbereitung bislang?

Siegfried Peugler, SK AVZ Pillerseetal: „Trainingsstart war am 25. Jänner 2022 mit neuem Trainerteam – bislang ein sehr positives Resümee – alle Spieler ziehen voll mit!“

Welche Testspiele wurden absolviert?

Siegfried Peugler: „Bis jetzt wurden Testspiele gegen KM2, Leogang, Wörgl II und Pinzgau II absolviert – alle Spieler bis auf Leogang konnten gewonnen werden.“

Gibt es verletzte Spieler?

Siegfried Peugler: „Leider hat sich Max Bergmann beim Testspiel in Wörgl schwer verletzt und wurde bereits operiert – wir werden frühestens in der nächsten Saison wieder auf Max zurückgreifen können und hoffen, dass er bald wieder ganz gesund ist.“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Siegfried Peugler: „Einige Plätze noch gut machen und so schnell wie möglich aus dem unteren Mittelfeld der Tabelle kommen!“

Favorit auf den Titel bzw. Aufstieg in Ihrer Liga?

Siegfried Peugler: „Jenbach und Breitenbach, denke ich, werden aufsteigen und sich das Duell um den Titel in der Gebietsliga Ost liefern.“

Welches Team wird Bundesliga Meister und wer wird im Play-Off um die Europa-Startplätze mitspielen können?

Siegfried Peugler: „RB Salzburg wird Meister – Rest ist offen und ausgeglichen – Rapid und Sturm werden sich Europa-Startplätze holen!“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Siegfried Peugler: „Ja!“

Wichtige persönliche Anliegen zum Thema Fußball?

Siegfried Peugler: „Hoffe, dass die Corona-Maßnahmen den Vereinen in Zukunft erspart bleiben und wir weiterhin mit Freude und Spaß beim Fußball sein können!“

Was Ihnen aktuell persönlich sehr wichtig ist?

Siegfried Peugler: „Verletzungsfrei bleiben – mit den Jungs viele Erfolge feiern – im Vorstand super Team – macht sehr viel Spaß in dem Verein tätig zu sein!“