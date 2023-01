Gebietsliga Ost: Testspielübersicht Winter 2023

Details Donnerstag, 26. Januar 2023 00:29

Der SV Weerberg geht als Tabellenführer in die Rückrunde der Gebietsliga Ost, ein Punkt dahinter Schwaz II und drei Punkte zurück der SV Westendorf. Es könnte aber noch sehr eng werden an der Tabellenspitze. Bad Häring, Pillerseetal, Kirchbach oder Kirchdorf könnten die Tabelle von hinten aufrollen. Auf alle Fälle startet am letzten Jännerwochenende die Testspielsaison und hier ist der traditionelle Überblick von ligaportal.at Tirol.

Freitag, 27. Jänner 2023

SVG Mayrhofen – SK Hippach

19:30 Uhr Kunstrasen Alpenstadion Mayrhofen

Samstag, 4. Februar 2023

SC Schwaz II – SC Münster II

16 Uhr Kunstrasen Schwaz

Mittwoch, 8. Februar 2023

SC Kirchberg – SV Wörgl

20 Uhr Kunstrasen Kirchberg

Freitag, 10. Februar 2023

SR Oberlangkampfen – Bad Häring

19 Uhr Kunstrasen SVK Arena

Samstag, 11. Februar 2023

SC Schwaz II – SV Breitenbach

16 Uhr Kunstrasen Schwaz

SV Weerberg – FC Patscherkofel

18 Uhr Kunstrasen Schwaz

Freitag, 17. Februar 2023

FC Söll – SV Westendorf

19 Uhr Kunstrasen Söll

Samstag, 18. Februar 2023

Tristach – SC Kirchberg

13 Uhr Kunstrasen Kirchberg

FC Wacker Alpbach – FC Vomp

14 Uhr Kunstrasen Alpbach

FC Pinzgau Saalfelden II – SK AVZ Pillerseetal

16 Uhr Kunstrasen Saalfelden Arena

SC Schwaz II – SV Kolsass/Weer

16 Uhr Kunstrasen Schwaz

Mittwoch, 22. Februar 2023

SC Schwaz II – SV Stans

18:30 Uhr Kunstrasen Schwaz

Freitag, 24. Februar 2023

FC Söll – Bad Häring

19 Uhr Kunstrasen Söll

SC Kirchberg – SV Breitenbach

19:30 Uhr Kunstrasen Kirchberg

Samstag, 25. Februar 2023

FC Wacker Alpbach – SV Achenkirch

15 Uhr Kunstrasen Alpbach

Svg Mayrhofen Ii – SK Zell am Ziller

16 Uhr Kunstrasen Mayrhofen

SK Lenzing – SK AVZ Pillerseetal

18 Uhr Saalfelden Arena Kunstrasen

SV Weerberg – FC Buch

18 Uhr Kunstrasen Schwaz

Donnerstag, 2. März 2023

SC Kirchberg – SV Walchsee

20 Uhr Kunstrasen Kirchberg

Freitag, 3. März 2023

FC Söll – SV Westendorf

19 Uhr Kunstrasen Söll

Samstag, 4. März 2023

SC Schwaz II – Schlitters

18 Uhr Silberstadt Arena Schwaz

Freitag, 10. März 2023

SC Kirchberg – FC Wildschönau

19:30 Uhr Kunstrasen Kirchberg

Samstag, 11. März 2023

SK AVZ Pillerseetal – USV Stuhlfelden

13:30 Uhr Kunstrasen Kitzbühel

SC Schwaz II – SV Götzens

16 Uhr Silberstadt Arena Schwaz

Freitag, 17. März 2023

SV Thiersee – FC Bad Häring

19 Uhr Kunstrasen Thiersee

Samstag, 18. März 2023

SC Schwaz II – FC Buch

14 Uhr Silberstadt Arena Schwaz