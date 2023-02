Coach von Weerberg: „In unserer Liga geht es extrem eng zu!“

Details Sonntag, 12. Februar 2023 00:15

Der SV Weerberg geht als Tabellenführer in die Rückrunde der Gebietsliga Ost, muss aber auf drei absolute Leistungsträger verzichten, die sich im Herbst 2022 schwer verletzt haben. Weerberg, Schwaz II, Westendorf, Bad Häring, Pillerseetal, Kirchberg und Kirchdorf trennen an der Tabellenspitze sechs Punkte. Zwei Mannschaften dürfen im Sommer 2023 in die Landesliga wechseln. Es wird extrem spannend! Am letzten Märzwochenende startet die Rückrunde mit dem Schlager Kirchberg gegen Bad Häring, Weerberg empfängt Vomp. Die aktuelle Situation Mitte Februar 2023 beim SV Weerberg schildert im ligaportal.at Tirol Interview Coach Martin Kreidl.

Vorbereitung und Testspielplanung?

Martin Kreidl, Trainer SV Weerberg: „Wir starteten am 23.1.2023 in die Vorbereitung. Auf dem Programm stehen Laufeinheiten auf der Straße, Kraft- bzw. Stabilisationseinheiten in der Halle und am Donnerstag geht es immer auf den Kunstrasen nach Schwaz. Neben Ausdauereinheiten stehen aber auch technisch-taktische Einheiten auf dem Trainingsplan, die wir im Trainingslager in Coccaglio, Italien, noch verfeinern werden.

In die Testspielserie ging es letztes Wochenende in Matrei gegen den Bezirksligisten Navis, das Spiel endete 2:2. Weitere Gegner sind Patscherkofel, Kolsass/Weer, Buch, Kramsach, Fritzens und Axams!“

Transferbilanz?

Martin Kreidl: „Kaderänderungen werden bei uns größtenteils intern geregelt. So müssen wir im Frühjahr leider auf drei absolute Leistungsträger verzichten. Tobi Fankhauser, Tobi Angerer und Mike Mair – sie haben alle einen Kreuzbandriss erlitten, werden uns leider im Frühjahr nicht zur Verfügung stehen. Dafür holen wir drei junge, hungrige Spieler in den Kader der Kampfmannschaft. Mario Stock, Michael Lindner und Johannes Winderl werden von der Reservemannschaft hochgezogen.“

Ziele im Frühjahr 2023?

Martin Kreidl: „Unser Ziel liegt auf der Hand. Mit der Hoffnung, dass sich die Verletztenliste stets kurz hält, möchten wir unseren Tabellenplatz halten. Das wäre dann in unserem Fall die Berechtigung in die nächsthöhere Spielklasse aufzusteigen, mit dem Wissen, dass dies ein sehr schwieriges Unterfangen wird.“

Favoriten?

Martin Kreidl: „In der Bundesliga wünsche ich der WSG Tirol, dass sie wieder den Einzug in das Meister Play-Off schafft, ansonsten ist mir egal, wer diesen Sprung schafft.

In unserer Liga gibt es eine große Zahl an Aufstiegsfavoriten. Als Tabellenführer muss ich wohl den SV Weerberg dazu zählen. Ob Schwaz aufsteigen darf, kann ich noch nicht genau beantworten. Auf jeden Fall sind Westendorf, Bad Häring, Kirchberg, Kirchdorf und Pillerseetal zum engeren Kreis der Aufstiegsfavoriten zu zählen. Man sieht also, wie eng es in dieser Liga zugeht.

Ich wünsche allen Kickern und Funktionären im Tiroler Unterhaus eine verletzungsfreie Frühjahrssaison!“

