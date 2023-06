Vier Spieler verlassen Hopfgarten/Itter – SV Weerberg zieht Saisonbilanz

Details Samstag, 24. Juni 2023 00:36

SPG Hopfgarten/Itter konnte in der Saison 2022/23 einen soliden Mittelfeldplatz in der Gebietsliga Ost erreichen. Vor der Sommerpause wurde bekannt, dass vier Spieler in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Für Herbstmeister SV Weerberg verlief die Hinrunde doch enttäuschend. Weerberg fiel auf den dritten Tabellenplatz zurück und verpasste damit den Aufstieg in die Landesliga. Nichtsdestotrotz geht die Kreidl-Ära mit der besten Platzierung in der Vereinsgeschichte zu Ende!

Hopfgarten vermeldet vier Abgänge

„Vier Spieler der SPG Hopfgarten/Itter werden in der kommenden Saison nicht mehr für uns auflaufen!

Wie erwähnt nehmen sich Hannes Keuschnigg und Marcel Penc eine Auszeit vom Fußball.

Thomas Wechselberger und Kapitän Sebastian Trummer wechseln in die Tiroler Liga zum SV Kirchbichl. Die SPG Hopfgarten wünscht allen vier Spielern nur das beste und bedankt sich für die vielen tollen Spiele und Momente und Emotionen die wir zusammen verbringen durften!

Jungs wir sehen uns!“ (Quelle: SPG Hopfgarten/Itter facebook)

Daten und Fakten des SV Weerberg in der Saison 2022/23

„Unsere KM schließt die Gebietsliga Ost Saison 22/23 am starken dritten Tabellenplatz ab. Nach einer starken Hinrunde mit dem Herbstmeistertitel konnte man im Frühjahr mit den Konkurrenten Kirchdorf und Westendorf nicht ganz mithalten. Es fehlte ein wenig die Kaltschnäuzigkeit und das notwendige Glück, um schlussendlich auf einen der beiden Aufstiegsplätze abzuschließen.

Nichtsdestotrotz geht die Kreidl-Ära mit der besten Platzierung in der Vereinsgeschichte zu Ende. (3. Platz GLO mit den meisten Punkten)

Meiste Tore: Unterbrunner Maxi (13)

Meiste Gelbe Karten: Aigner Martin (11)

Meiste Spielminuten: Lieb Alex (2340)

Ebenfalls den 3. Tabellenplatz erreichte unsere Reserve. Nach einem starken Saisonstart im Herbst ging etwas die Luft aus. Im Frühjahr stehen dem Team von Coach Dani Müllner vier Siege, drei Niederlagen und ein Unentschieden gegenüber. Trotz dem fragwürdigen Spielkalender (viele spielfreie Wochenenden) sah man eine stetige Entwicklung bei den Jungs. Weiter so!

Meiste Tore: Kogler Hannes (12)

Meiste Gelbe Karten: Stock Michl, Leitner Matthias, Kogler Hannes (je 2)

Meiste Spielminuten: Leitner Andi (1244)

Nach dem knapp verpassten Aufstieg ins Meister-playoff im Herbst setzten unsere U14 Youngsters ein starkes Statement und holten sich den Meistertitel im Unteren Play-off. Wir gratulieren noch einmal dem gesamten Team!

Meiste Tore: Egger Eli (13 Tore)

Jetzt geht es in die kurze, aber dringend notwendige Sommerpause und danach greifen unsere Mannschaften (möglicherweise in neuen Ligen) wieder an! Wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal bei allen Sponsoren, Helfern, Eltern und Fans für die Unterstützung in der vergangenen Saison bedanken!“ (Quelle: SV Weerberg facebook)

