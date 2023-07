Neuer Headoach und Verstärkungen für den FC Vomp

Details Montag, 17. Juli 2023 00:34

Für den FC VW Picker Vomp war das Finish der vergangenen Meisterschaft extrem schwierig – ein sehr kleiner Kader wirkte sich natürlich negativ auf die Punktejagd aus. Für die kommende Saison 2023/24 der Gebietsliga Ost hat sich Vomp kadermäßig verstärkt – die ersten Details dazu sind bereits bekannt. Auf der Trainerbank wird ein sehr erfahrener Coach Platz nehmen. Vomp startet am 12. August 2023 um 18 Uhr auswärts gegen Hopfgarten/Itter in die neue Saison. Vorab hat man am 28. Juli 2023 um 19:30 Uhr den Tirol Ligisten SV Kirchbichl in der Vorrunde des Tirol Cup zu Gast.

Vomp mit neuem Trainer und Kaderänderungen

„Nachdem unser KM Coach Jörg Schatton überraschend bei den FC Wacker Innsbruck Damen eine neue Herausforderung gesucht hat, musste sich die sportliche Leitung schnell auf die Suche nach einem neuen Chefcoach der KM machen. Glücklicherweise war mit Stefan Mair der passenden Co-Trainer bereits im Team mit dabei. Nach einigen Gesprächen war klar, dass es möglich ist, unseren Wunschkandidaten für ein schnelles Engagement zu gewinnen. Wir heißen somit unseren neuen Headcoach Dr. Rudolf Stadler herzlich beim FC VW Picker Vomp willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihm.

Rudi ist in Tirol und darüber hinaus kein Unbekannter. Er ist als Inhaber der UEFA-A Lizenz bereits seit einiger Zeit LAZ & VORLAZ Koordinator beim TFV und war zuletzt auch als Chefcoach der Jenbacher KM beim Aufstieg in die Landesliga Ost federführend.

Ihm zur Seite steht als Co-Trainer und Athletikcoach Stefan Mair, der im letzten Jahr bereits unser Reserveteam betreut hat. Stefan ist sportlich auch noch beim Tiroler Schiverband als sportlicher Leiter für Biathlon/Langlauf und als Nachwuchscoach tätig. Wir wünschen beiden und unserem Team viel Spaß bei der gemeinsamen Arbeit und eine erfolgreiche, verletzungsfreie Saison!

Nachdem unser Team quantitätsmäßig auch aufgrund vieler Verletzungen zum Ende der Saison aus dem letzten Loch pfiff, ist es unserem sportlichen Leiter Christopher Gredler nach unzähligen Gesprächen und stundenlagen Telefonaten gelungen, ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen.

So freuen wir uns besonders, Goalgetter Cihat Mutlu und Ahmet Aktas wieder beim FC begrüßen zu dürfen. Beide waren bereits im Nachwuchs des FC Vomp aktiv und passen auch menschlich super in unser Team. Zuletzt waren sie bei unserem Partnerverein, dem SV Stans erfolgreich auf Torejagd. Mit Levente Nyuli verstärkt uns ein ungarisches Talent, welches derzeit beruflich in Vomp tätig ist. Auch er konnte bereits beim ersten Testspiel gegen Uderns zeigen, welche Qualität er in unsere Mannschaft einbringen kann. Mit ihm zusammen sind noch zwei seiner Brüder in Vomp gemeldet. Auch diese werden wir euch in Kürze vorstellen. Auch über weitere Transfers sowie unserem aktuellen Kader halten wir euch auf dem Laufenden!“ (Quelle: FC VW Picker Vomp facebook)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei