Daten und Fakten zur Gebietsliga Ost 2023/24

Ziemlich turbulent ist es in der Saison 2023/24 in der Gebietsliga Ost zugegangen. Zunächst gab es eine Siegesserie von Langkampfen und Langkampfen ging auch als Nummer eins in die Winterpause. Die Rückrunde von Langkampfen aber sehr ernüchternd. Nur vierzehn Punkte und so hatte man ganz oben am Ende beim Duell um den Titel zwischen dem SV Schlitters-Bruck-Strass und der SVG Zimmerei Schwaighofer Erl nicht mehr viel mitzureden. Schlitters sichert sich den Titel und das hat man neben einer sehr starken Mannschaft Goalgetter Josef Thumer zu verdanken, der dreißig Mal getroffen hat. Erl steigt als Vizemeister mit Schlitters auf. Der Kampf gegen den Abstieg am Ende sehr spannend. Vomp rettet sich in letzter Sekunde. Achenkirch musste absteigen. In der Rückrunde war Kirchberg das beste Team, das ist im Titelduell etwas untergegangen.

Bestes Team Hinrunde: SV Langkampfen

Bestes Team Rückrunde: SC Kirchberg

Beste Heimelf: SV Schlitters-Bruck-Strass

Bestes Auswärtsteam: SVG Zimmerei Schwaighofer Erl

Höchste Anzahl an Siegen

SV Schlitters-Bruck-Strass mit 18 Siegen

SVG Zimmerei Schwaighofer Erl mit 18 Siegen

Höchste Anzahl Niederlagen

FC Vomp mit 19 Niederlagen

SV Achenkirch mit 18 Niederlagen

Beste Offensive

SVG Zimmerei Schwaighofer Erl mit 69 Treffern

SV Schlitters-Bruck-Strass mit 68 Treffern

SC Eglo Schwaz II mit 65 Treffern

Torschützenliste:

Josef Thumer vom SV Schlitters-Bruck-Strass mit 30 Treffern

Claudio Moser von der SPG Brixlegg/Rattenberg mit 20 Treffern

Mario Gruber vom SK Zell am Ziller mit 18 Treffern

Beste Defensive

SV Schlitters-Bruck-Strass mit 30 Gegentreffern

SVG Zimmerei Schwaighofer Erl mit 37 Gegentreffern

SC Kirchberg mit 37 Gegentreffern

Siege in Serie

SV Langkampfen mit 8 Siegen in Serie

SVG Zimmerei Schwaighofer Erl mit 6 Siegen in Serie

SC Kirchberg mit 5 Siegen in Serie

SV Schlitters-Bruck-Strass mit 5 Siegen in Serie

Niederlagen in Serie

SV Achenkirch mit 8 Niederlagen in Serie

FC Vomp mit 6 Niederlagen in Serie (zweimal)

FC Bad Häring mit 6 Niederlagen in Serie

SK Pillerseetal mit 5 Niederlagen in Serie

