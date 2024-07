Gebietsliga Ost: Das Starterfeld für die Saison 2024/25

Details Sonntag, 14. Juli 2024 00:42

Eine sehr spannende ist in der Gebietsliga Ost 2024/25 zu erwarten. Neben Absteiger Angerberg aus der Landesliga Ost kommen die Aufsteiger Stans und Fügen II dazu. Dazu kommen die Teams von Langkampfen, Kirchberg, Zell am Ziller, Weerberg, Brixlegg und Schwaz, die in der vergangenen Saison ja nur acht Punkte getrennt haben. Wie es 2024/25 laufen wird, ist natürlich wie immer nicht abzuschätzen. Ende August 2024 werden wir alle sicherlich ein wenig mehr wissen, welche Teams ganz oben mitkicken könnten.

Neu in der Liga

Zwei starke Mannschaften kommen als Aufsteiger aus der Bezirksliga Ost neu dazu. Meister SV Stans und Vizemeister Fügen II werden wohl ziemlich sicher in der Liga mithalten können. Von der Landesliga Ost kommt Absteiger SV Angerberg. Auch ein Team, das man durchaus oben in der Tabelle erwarten kann.

Teams, die die Gebietsliga Ost verlassen haben

Schlitters und Erl werden in der Landesliga Ost 2024/25 auf Punktejagd gehen. Der SV Achenkirch konnte die Liga nicht halten und wird in der kommenden Saison in der Bezirksliga Ost spielen.

Eine weitere Saison in der Gebietsliga Ost spielen folgende Mannschaften

Gewohnt ausgeglichen kann man das Starterfeld für 2024/25 bezeichnen. Langkampfen, Kirchberg, Zell am Ziller, Weerberg, Brixlegg/Rattenberg, Schwaz II, Hippach, Hopfgarten/Itter, Bad Häring, Pillerseetal und Vomp steigen wieder in die Punktejagd ein. Nach fünf Runden wird man wohl erst abschätzen können, welche Mannschaften sich um Titel und Aufstieg am ehesten matchen können.

So geht es los

Am zweiten Augustwochenende 2024 ist es soweit. Fünf Duelle sind bereits terminlich fixiert. Am Freitag, dem 9.8.24, treffen Langkampfen und Aufsteiger Fügen II ab 18:30 Uhr aufeinander. Zur selben Zeit ist Schwaz II beim Aufsteiger in Stans zu Gast. Am Samstag, dem 10.8.24 um 18 Uhr empfängt Kirchberg das Team von Vomp. Am Sonntag um 17 Uhr ist Zell am Ziller in Hippach zu Gast und um 17:30 Uhr empfängt Absteiger Angerberg den SK Pillerseetal. Noch nicht fixiert sind die Ankickzeiten der Partien zwischen Brixlegg/Rattenberg gegen Hopfgarten/Itter und Weerberg gegen Bad Häring.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.