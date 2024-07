Coach des FC Vomp: „Weiterentwicklungsmaßnahmen im sportlichen Nachwuchsbereich wie beim Hausbau!“

Details Mittwoch, 31. Juli 2024 01:21

Für den Coach des FC Vomp, Dr. Rudolf Stadler, wird auch 2024/25 in der Gebietsliga Ost ein hartes Jahr werden. In der Vorsaison konnte man in letzter Minute die Klasse halten und der Klassenerhalt wird auch in der kommenden Saison angestrebt. In der Meisterschaft geht es am 10. August 2024 um 18 Uhr in Kirchberg los, vorab noch das Tirol-Cup-Spiel in Fritzens am Samstag, dem 3. August 2024, um 17 Uhr.

Kaderänderungen?

Dr. Rudolf Stadler, Trainer FC Vomp: „Fünfzehn erreichte Punkte in der vergangenen Meisterschaft und in der letzten Minute den Abstieg verhindert! So etwas nennt man „Alleinstellungsmerkmal“. Für die kommende Meisterschaft wurden drei Stammspieler durch drei junge Spieler ersetzt. Unsere Abgänge zu anderen Vereinen nach Oberlangkampfen, Stans und Schwaz. Bemerkenswert dabei ist, dass sich der SC Schwaz für seine KM2 einen Spieler vo uns holt!“

Vorbereitung?

Dr. Rudolf Stadler: „Gegen Kolsass 0:4 und gegen Jenbach 2:15 verloren. Am Freitag spielen wir noch gegen Schlitters, eine Woche später im Cup gegen Fritzens und in der ersten Runde der Gebietsliga Ost auswärts gegen Kirchberg.“

Favoriten?

Dr. Rudolf Stadler: „Mit Kirchberg, Schwaz, Zell, Hippach und vor allem mit Brixlegg gibt es doch einige Mannschaften, die um den Aufstieg in die Landesliga kämpfen werden!“

Erwartungen und Ziele?

Dr. Rudolf Stadler: „Auch in dieser Saison wird es schwer werden, die Klasse zu halten. Der Verein braucht viel Geduld, bis sich die eigenen jungen Spieler (15- und 16-jährige Buben) im Kampfmannschaftsfußball akklimatisiert haben. Es wird wieder ein „hartes“ Fußballjahr für uns. Wir handeln bei Weiterentwicklungsmaßnahmen im sportlichen Nachwuchsbereich wie beim Hausbau: Erst müssen wir uns im Klaren sein, wofür alles wir das Haus nutzen wollen und dann beginnen wir es zu zeichnen. Andernfalls stehen im plötzlich auftauchenden Wunsch nach einem Weinkeller Anschlüsse zur Installation einer Sauna. Genauso verhält es sich mit unserer Arbeit im Verein. Die Implementierung unserer Spieler in den Kampfmannschaften mit überschaubaren Kosten, die enge Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich mit den Kooperationspartnern Stans und Schwaz (Frauen und Mädchen) werden mit Augenmaß für das Realisierbare gestaltet!“

