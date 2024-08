Premiere für den SV Stans: Mit zwei Kampfmannschaften in die Saison 2024/25!

Details Dienstag, 06. August 2024 00:53

Der Gebietsliga Ost Aufsteiger SV Stans startet mit der Heimpartie gegen Schwaz II am kommenden Freitag, dem 9.8.2024 in die Saison 2024/25. der Ankick erfolgt um 18:30 Uhr. Auch eine KM2 ist erstmals im regulären Meisterschaftsbetrieb dabei. Auftakt in der 2. Klasse Ost am Samstag, dem 10.8.24 um 17 Uhr zu Hause gegen Finkenberg. Alle weiteren Infos kommen vom Webmaster und Spieler des SV Stans Hami Karahasanoglu!

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Hami Karahasanoglu: „Unsere KM hat sich intensiv auf die kommende Saison vorbereitet, mit einem Fokus auf Ausdauer- und Kräftigungseinheiten. In Testspielen erzielten wir Siege gegen höherklassige Gegner wie Kramsach, Münster und Kolsass. Am letzten Samstag sind wir leider in der ersten Runde des Tirol-Cup gegen Kolsass/Weer mit 1:3 ausgeschieden. Am 9.8 steht dann das erste Meisterschaftsspiel gegen den SC Schwaz 1b an.“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Hami Karahasanoglu: „Felix Egerbacher (SK Jenbach) und Cihat Mutlu (FC Vomp) werden ab der neuen Saison für unser Team auflaufen.“

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Hami Karahasanoglu: „Felix Egersbacher zog sich im Testspiel gegen den SC Münster einen Mittelfußknochenbruch zu und fällt einige Wochen aus. Gute Besserung Felix!“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Hami Karahasanoglu: „Das Ziel unserer Mannschaft ist die Saison im oberen Drittel abzuschließen. Zudem möchten wir unsere Siegesserie (21 Siege in der Meisterschaft) so lange wie möglich fortsetzen.“

Titelfavorit in der eigenen Liga 24/25?

Hami Karahasanoglu: „Ich kenne zwar einige Mannschaften aus der Liga, wage es aber nicht eine Prognose über den Titelfavoriten abzugeben.“

Wichtige Informationen zum Verein?

Hami Karahasanoglu: „Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte schickt der SV Stans zwei Kampfmannschaften in die neue Saison. Unsere KM 2 startet in der 2. Klasse Ost unter der Führung von Nemanja Veljkovic. Eine Reihe talentierter Nachwuchsspieler und erfahrene Spieler werden unsere KM 2 verstärken.“

Persönliche Anliegen Richtung Fußball oder allgemein?

Hami Karahasanoglu: „Ich wünsche allen Teams eine verletzungsfreie Saison.“

