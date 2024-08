Angerberg peilt in der Gebietsliga Ost Top-5 an!

Details Dienstag, 06. August 2024 01:10

Top-5 ist das Ziel des Landesligaabsteigers SV Angerberg in der kommenden Saison der Gebietsliga Ost. Für Coach Thomas Farthofer hat das Team aber durchaus Qualität genug, um auch an der Tabellenspitze mitzumischen. Angerberg startet am Sonntag, dem 11. August 2024 um 17:30 Uhr zu Hause gegen Pillerseetal in die neue Saison. Im Tirol Cup ist Angerberg in der ersten Runde dem SV Steinbacher Kirchdorf mit 0:4 unterlegen.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Thomas Farthofer, Trainer SV Angerberg: „Die Sommervorbereitung ist ja bekanntermaßen ziemlich kurz. Dreimal die Woche wird trainiert und auch wöchentliche Testspiele standen am Programm. Testgegner aus Deutschland 2:2, gegen Söll eine 2:3 Niederlage, gegen Ellmau wurde leider abgesagt. Ansonsten bin ich mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Die Jungs ziehen voll mit, saugen viel auf und die Stimmung in der Mannschaft ist top!“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Thomas Farthofer: „Vier Spieler haben den Verein verlassen. Es freut uns, dass wir mit Christopher Pinter (TW, Brixen), Alexander Fischer (Mittelfeld, EBBS), Fabian Schermer (Verteidigung, Häring) unseren Kader qualitativ aufstocken konnten.“

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Thomas Farthofer: „Zwei langfristige Ausfälle sind dabei, diese aber schon seit der Rückrunde. Ansonsten sind alle an Board und bleiben hoffentlich verletzungsfrei.“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Thomas Farthofer: „Top-5. Als Absteiger wollen wir langfristig natürlich wieder das Ziel Landesliga anstreben. Dass das ein langer Weg ist, wissen wir. Für diese Saison haben wir uns einen Platz unter den Top-5 als Ziel gesetzt. Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen, Spaß am Fußball haben und uns eine neue Spielidee antrainieren.“

Favoriten 2024/25?

Thomas Farthofer: „Ich gehe davon aus, dass es in der Gebietsliga Ost sicher eine spannende und enge Saison wird. Zum Favoritenkreis zähle ich auf jeden Fall Langkampfen, Kirchberg und auch Bad Häring mit seinen Neuverpflichtungen sollte man nicht außer acht lassen. Vielleicht können auch wir ein Wörtchen mitreden, die Qualität hat meine Mannschaft dazu. In der Bundesliga denke ich, dass sich den Titel wieder RB Salzburg und Sturm untereinander ausmachen. Aber ich hoffe natürlich ein bisschen auf meine Rapidler!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.