Coach von Langkampfen: „Wir haben uns sehr gut verstärkt!“

Mit breiter Brust geht der SV Langkampfen in die neue Saison 2024/25 der Gebietsliga Ost. Der Titelkampf wird spannend und Langkampfen ist auch ganz oben zu erwarten. Der SV Langkampfen besorgt auch den Liga-Ankick am Freitag, dem 9. August 2024, zu Hause gegen den SV Fügen II um 18:30 Uhr. Zur selben Zeit wird auch in Stans die Partie gegen Schwaz II angepfiffen. Der Trainer von Langkampfen, Christoph Praschberger, wirft im ligaportal.at Interview einen Rückblick auf die Vorbereitung und einen Ausblick auf die kommende Meisterschaft.

Rückblick auf die Vorbereitung?

Christoph Praschberger, Trainer SV Langkampfen: „Unsere Vorbereitung gestaltete sich wie jede Sommervorbereitung schwierig! Aber das ist ja bei fast jedem Verein ähnlich. Einige Spieler gingen in den wohlverdienten Urlaub, einige kämpften noch mit alten Verletzungen und waren/sind daher im Aufbautraining. Unsere neuen Spieler wurden integriert und junge Eigenbauspielern bekamen ihre Chance sich für die KM zu empfehlen. Die Festigung unserer Spielidee und die Automatisierung von Abläufen war aufgrund der oben genannter Voraussetzungen kompliziert, jedoch schlussendlich erfolgreich und zufriedenstellend. Wir spielten gegen OLKA (3:0), Niederndorf (2:2), Breitenbach (1:4). Unser erstes Pflichtspiel (Tirol-Cup) gewannen wir mit 3:0 gegen Elmau.“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Christoph Praschberger: „Wir haben uns sehr gut verstärkt!

Zugänge:

Winkler Christoph war an KIBI verliehen und kommt zurück. Erb Johannes kommt vom SV Wörgl zu uns. Höller Lucas startet nach einer Fußballpause wieder voll durch. Mit Filip Klicek und Veljko Beljanski kamen zwei talentierte und spannende Spieler aus Kroatien/Serbien zu uns

Abgänge:

Mit Fuchs Patrick geht eine Vereinslegend in den verdienten Fußball Ruhestand!“

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Christoph Praschberger: „Nico Schiegl wird noch einige Wochen fehlen (Schulterverletzung). Winkler Christoph, Höller Lucas und Alexander Erhenstrasser sind im Aufbautraining und stehen uns in Kürze wieder zur Verfügung – schaut also gut aus!

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Christoph Praschberger: „Zielsetzung ist eine verletzungsfreie, erfolgreiche Saison mit viel Spaß am Fußball und Vereinsleben! Tabellarisch: Top-4!“

Titelfavoriten 24/25?

Christoph Praschberger: „Ich sehe das Titelrennen in unserer Liga sehr offen dieses Jahr. Kirchberg und Brixlegg haben sich wirklich gut verstärkt. Es sind aber auch viele andere starke Mannschaften in der Liga. Auch wir wollen und können auch ganz vorne mitmischen – davon bin ich überzeugt! Einen wirklichen Favoriten gibt es für mich aber nicht! In Österreichs Bundesliga wird es spannend wie schon lange nicht mehr – mein Tipp: erneut Sturm Graz. Deutschland mein Tipp: erneut Leverkusen!“

Persönliche Anliegen?

Christoph Praschberger: „Ich wünsche allen Spielern, Trainern und Funktionären eine gute und erfolgreiche Saison!“

