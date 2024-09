Trainerwechsel beim FC B&W Glasbau Bad Häring!

Details Dienstag, 24. September 2024 18:08

Thomas Kopp hat als Chefcoach des FC B&W Glasbau Bad Häring die sechs vergangenen Jahre geprägt und überaus erfolgreich geschaltet. In der laufenden Saison 2024/25 läuft es in der Gebietsliga Ost nicht gut und nun hat sich der Vorstand zu einer Änderung auf der Chefcoach-Position gemeinsam mit dem scheidenden Trainer entschlossen. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol dankt Thomas Kopp ebenfalls für die tolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren und wünscht alles Gute!

Bad Häring verabschiedet Thomas Kopp und begrüßt Gerhard Gratt

Nach eingehender Prüfung und Bewertung der aktuellen sportlichen Lage unserer Kampfmannschaft hat sich der Vorstand des FC B&W Glasbau Bad Häring unisono und schweren Herzens gemeinsam mit Thomas Kopp dazu entschieden, eine Veränderung auf der KM-Trainerposition vorzunehmen. Nach 6 (!) überaus erfolgreichen Jahren mit 2 Aufstiegen von der 1. Klasse Ost bis in die Gebietsliga Ost endet somit eine überaus erfolgreiche Ära. Nach dem diesjährigen Saisonstart mit 7 Pflichtspielen (inkl. Cup), 5 Niederlagen und nur 2 Unentschieden sind wir davon überzeugt, neue Impulse für eine notwendige Kurskorrektur setzen zu müssen.

Wir sind Thomas Kopp nicht nur aus sportlichen Gründen zu tiefst dankbar und verbunden, sondern auch der Mensch „Koppä“ ist uns allen im Verein über die Jahre ans Herz gewachsen! Vielen Dank, lieber Thomas, für deinen jahrelangen und intensiven Einsatz für unsere Kampfmannschaft und unsere Farben! DU hast die erfolgreichsten Jahre unserer blau-gelben Vereinsgeschichte maßgeblich mitgeprägt. Wir werden dich immer als Held und Freund im Rettenbachstadion Willkommen heißen!

Nun ist es aber an der Zeit, ein neues Kapitel in unserer lebendigen Vereinschronik aufzuschlagen und frischen Wind und neue Energie in unsere Kampfmannschaft einzubringen. Mit Gerhard Gratt konnte ein absoluter Fußball-Fachmann als neuer Headcoach für unsere KM gewonnen werden. Gerhard trainierte vorher über 10 Jahre die Landesligateams von Bruckhäusl und Walchsee.

Der neue Coach hat sich bereits ein Bild von unseren Jungs gemacht und ist vom Potenzial der Mannschaft absolut überzeugt und möchte so schnell wie möglich eine entsprechende Tabellenplatzierung erreichen. Die positive Gesamtentwicklung unseres Vereins wurde vom Neo-Coach stets verfolgt und er zeigte sich auch über die Infrastruktur im Rettenbachstadion begeistert. Gerhard freut sich,heute Abend bereits sein erstes Training leiten zu dürfen. Als Assistenten stehen ihm weiterhin mit Co-Trainer Servet Tohumci und Betreuer Markus Kükülövari, zwei arrivierte und motivierte Blau-Gelbe zur Seite.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir und wünschen viel Erfolg! Der Vorstand des FC B&W Glasbau steht immer zu 120 % hinter der Kampfmannschaft und ist felsenfest davon überzeugt, mit diesem Schritt in eine positive Zukunft zu gehen!“

