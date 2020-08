Kramsach gewinnt auch die zweite Partie in Fieberbrunn

Details Sonntag, 16. August 2020 13:13

Der FC Kramsach kann die weiße Weste in der zweiten Runde der Gebietsliga Ost durch eine ausgezeichnete erste Hälfte verteidigen. Gegen den SK AVZ Pillerseetal gelingt mit einem Doppelschlag sehr schnell das 2:0, 3:0 steht es zur Pause. Nach Seitenwechsel Kramsach abwartend, die Heimelf kann aber nur mehr einen Treffer erzielen. Kramsach gewinnt 3:1.

Drei Traumtore von Kramsach in Hälfte eins

In der ersten Hälfte sehen über 200 Zuschauer einen sehr starken Auftritt der Gäste. Kramsach dominiert die Partie klar und es gelingen auch drei Tore – eines schöner als das andere. In der 19. Minute eröffnet Raphael Kattey die Torfolge zum 1:0 für die Gäste. Ein klassischer Doppelschlag – kurz darauf ein Traumweitschuss von Nico Brandstätter zum 2:0. Sicherlich schon eine Vorentscheidung in dieser Partie. Kramsach hat das Spiel sehr gut unter Kontrolle und macht kurz vor der Pause durch einen Treffer von Christoph Wurzenrainer faktisch den Sack zu. Kramsach schraubt die Aktivität in Hälfte zwei zurück, die Heimelf kommt besser in Spiel und kommt auch zu zwei guten Möglichkeiten. Kurz vor Schluss dann doch noch der Ehrentreffer für Pillerseetal durch Robert Hupf zum 1:3.

Bester Spieler FC Kramsach: Simon Wurzenrainer (V)

Michael Geisler, Trainer FC Kramsach: „In der ersten Hälfte hat meine Mannschaft absolut sensationell agiert. Drei Traumtore und ein 3:0 zur Pause. In Hälfte zwei haben wir dann zurückgeschaltet, aber trotzdem ein absolut verdienter Erfolg. Je ein Treffer beider Mannschaften war für mich stark abseitsverdächtig, aber das hebt sich ja dann auf.“

Zwei Partien auf 26. Oktober 2020 verschoben

Vomp gegen Oberlangkampfen und Weerberg gegen Westendorf können erst am 26. Oktober um 14 Uhr angepfiffen werden. Im Schlager zwischen Achenkirch und Kössen gibt es ein 2:2, damit übernimmt Kramsach die Tabellenführung. Hopfgarten setzt sich klar mit 5:1 gegen Kirchberg durch, Jenbach gewinnt auswärts gegen Finkenberg/Tux 1:0 und Rinn/Tulfes erreicht in Langkampfen ein 1:1.

