Benjamin Hochkogler hält mit tollem Safe drei Punkte für Kirchberg in Vomp fest!

Nur ein Spiel konnte in der vierten Runde der Gebietsliga Ost am letzten Augustwochenende nicht ausgetragen werden – Weerberg gegen Langkampfen. Es gab also zumindest in dieser Liga eine fast normale Runde, die Fans von Weerberg und Langkampfen müssen allerdings auf das Duell noch lange warten – es wird erst am 26. Oktober 2020 nachgetragen. Einen sehr wichtigen Dreier konnte der SC Kirchberg in Vomp einfahren. Ein knappes 1:0 sichert Kirchberg einen Platz im Mittelfeld ab, Vomp damit noch immer ohne Punkte.

Mammutprogramm in den letzten drei Wochen für den Goalie von Kirchberg

Christoph Kranz, Trainer SC Kirchberg: „Ein sehr wichtiger Sieg in Vomp, wobei die Hausherren nur selten gefährlich geworden sind. Den letzten Endes entscheidenden Treffer haben wir in der 31. Minute durch Michael Lindner erzielt. Sicherlich erwähnenswert: Unser Goalie Benjamin Hochkogler spielte in den letzten 22 Tagen siebenmal neunzig Minuten. Einmal sogar zwei Spiele hintereinander - bei 33 Grad. Beim 1:0 Sieg in Vomp hatte er wenig zu tun, aber hielt mit einem sensationellen Safe im entscheidenden Moment die drei Punkte fest!“

Beste Spieler SC Kirchberg: Salvenmoser Christoph (Innenverteidiger), Gogel Philipp (Innenverteidiger), Benjamin Hochkogler (Tor)

