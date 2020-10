Stefan Fuchs schildert den klaren Erfolg von Westendorf gegen Oberlangkampfen

Details Montag, 05. Oktober 2020 11:31

Neunte Runde der Gebietsliga Ost und ein doch ziemlich überraschend klarer Erfolg des SV Westendorf im Ausmaß von 6:2 gegen Oberlangkampfen. An der Tabellenspitze konnte Kramsach Boden gut machen – ein sensationell klares 7:2 im Spitzenspiel gegen Kirchberg und damit nach Verlustpunkten nur mehr einen Zähler hinter Leader Achenkirch, die auswärts gegen Pillerseetal 1:1 gespielt haben.

Starke Phase von Westendorf in Hälfte zwei

Stefan Fuchs, Trainer SV Westendorf: „Wir beginnen stark und setzen die gegnerische Abwehr sofort unter Druck. So kommt es zu einem klaren Foul, welches der Schiedsrichter knapp außerhalb des 16ers gesehen hat. Da es der letzte Mann unserer Gäste war, war es eine klare rote Karte wegen einer Torchancenverhinderung. Der gegnerische Spieler erhielt aber nicht einmal eine gelbe Karte. Der Freistoß konnte abgewehrt werden, beim anschließenden Eckball wurde einer meiner Spieler gefoult und es gab zurecht den fälligen Elfmeter. Diesen verwandelte Hannes Schmid souverän. Danach hatte OLKA etwas mehr vom Spiel, ohne gefährlich zu werden und wir schalteten nach Ballgewinn schnell um und konnten so die sehr hoch stehende Gästeabwehr mit langen Bällen unter Druck setzen und das 2:0 durch Stefan Pirchl in der 27. Minute erzielen. Wir kassierten dann schnell den Anschlusstreffer durch Manfred Seiwald, da mein Tormann bei einem Freistoß ausrutschte und den Ball nur mehr vor die Füße eines Gegners abwehren konnte. Michael Ziepl stellte den alten Abstand durch einen schönen Angriff wieder her. Ein Eckball in der 40. Minute sorgte dann für den erneuten Anschlusstreffer der Gäste durch Mert Baydar. 3:2 für unser Team zur Pause.

In der zweiten Halbzeit hatten wir einige Chancen, die wir nicht nutzen konnten, waren aber die klar bessere Mannschaft. OLKA kam nur zu einer nennenswerten Chance, als ein Spieler den Ball eigentlich nur mehr ins Tor schieben musste. Lucas Zoetemelk wehrte aber auf der Linie ab. Dann kam unsere stärkste Phase, in der wir durch unser starkes Kombinationsspiel viele Chancen erarbeiteten und das Spiel durch Tore von Florian Fuchs und Peter Ziepl entscheiden konnten. Das schönste Tor gelang dann noch Florian Antretter mit einem überragenden Schuss von der linken Strafraumgrenze zum 6:2 Endstand.

Fazit: Guter Beginn meiner Mannschaft, obwohl wir fußballerisch und läuferisch in der ersten Halbzeit nicht überzeugen konnten. Dennoch müsste die Führung schon zur Halbzeit höher ausfallen. In der zweiten Halbzeit bis auf eine Schrecksekunde ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft, in der wir uns spät aber doch mit drei wunderschönen Toren den verdienten Sieg holten!“

Beste Spieler SV Westendorf: Matthias Paratscher (Verteidigung), Florian Antretter (Mittelfeld), Lucas Zoetemelk (Mittelfeld)