Ganz enges Duell zwischen Westendorf und Kirchberg!

In der dritten Runde der Gebietsliga Ost übernahm zwar die Heimelf des SV Westendorf gegen den SC Kirchberg über weite Strecken das Kommando, ein Tor hat aber die Partie entschieden. Westendorf gewinnt mit 1:0 und hat nach drei Runden fünf Zähler am Konto – zwei Punkte hinter Leader Pillerseetal, die Langkampfen mit 2:0 bezwingen konnten.

Clemens Steinbacher-Rattin erzielt das Goldtor für Westendorf

Ein sehr spannendes Spiel von der ersten Minute an. An die 300 Zuschauer sehen über weite Phasen doch eine stärkere Heimelf, die sich auch ein Chancenübergewicht erspielen konnte. Kirchberg hält aber entschieden dagegen und so entsteht vom Ergebnis her ein Duell auf Augenhöhe. Der entscheidende Treffer fällt kurz nach dem Seitenwechsel. Eine starke Kombination von Westendorf, welche Clemens Steinbacher-Rattin erfolgreich abschließt. Mit diesem Erfolg hält Westendorf den Kontakt zur Tabellenspitze.

Beste Spieler SV Westendorf: Hannes Schmid (Verteidigung), Stefan Pirchl (Mittelfeld), Clemens Steinbacher-Rattin (Sturm)

Stefan Fuchs, Trainer SV Westendorf: „Ein spannendes Spiel und ein wirklich heißer Kampf von beiden Mannschaften. Wir waren aber doch in Summe etwa sechzig Minuten die bessere Elf. Toll war auch die große Zuschauerkulisse, Dank an alle die gekommen sind und unser Team unterstützt haben!“

An der Tabellenspitze ist es eng!

Es schaut nach drei Runden nach einer sehr spannenden Meisterschaft aus. Kein Team mehr ohne Punkteverlust, vier Mannschaften mit sieben Zählern an der Tabellenspitze. Pillerseetal hat klar die beste Tordifferenz, dahinter Finkenberg, Kirchdorf und Hopfgarten. Um den ersten Punkt kämpft weiterhin Oberlangkampfen – auch zuhause gegen Finkenberg gab es eine 1:3 Niederlage.

