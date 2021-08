2:1 Erfolge von Kirchdorf gegen Westendorf und von Weerberg gegen Oberlangkampfen

Details Dienstag, 17. August 2021 00:51

Neuer Tabellenführer nach der vierten Runde der Gebietsliga Ost. Der SV Steinbacher Kirchdorf bezwingt den SV Westendorf mit 2:1 und stößt Pillerseetal von ganz oben auf Platz drei, denn Pillerseetal verliert in Kirchberg 1:2. Als einzige Mannschaft immer noch ohne Punkte ist Oberlangkampfen – eine 1:2 Niederlage in Weerberg. Breitenbach macht mit einem 5:1 in Hopfgarten einen großen Sprung auf Platz zwei der Tabelle.

Johann Kirchmair analysiert Kirchdorf gegen Westendorf

Johann Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Ein Aufeinandertreffen von zwei ungeschlagenen Teams war die Ausgangsposition. Kirchdorf mit zwei Siegen und einem Remis und Westendorf mit einem Sieg und zwei Remis.

Kirchdorf spielte von Beginn an sehr offensiv munter drauf los und nutzte auch gleich eine kleine Unachtsamkeit von Westendorf, ging in der 4. Minute durch Danijel Panic mit 1:0 in Führung. Ein sehr schönes Zuspiel von Sebastian Almberger zu Danijel Panic und dieser überspielte die Abwehr und kam trocken zum Abschluss. Kirchdorf verlor dann ein bisschen den spielerischen Faden gegen die kampfstarke, junge Westendorfer Mannschaft – Westendorf präsentierte sich wirklich gut. In der 36. Minute verkürzten die Westendorfer durch einen Elfmeter, verwandelt von Daniel Riedmann. Sebastian Almberger Sebastian vergab vor der Halbzeit noch eine riesige Chance, denn der gute Westendorfer Schlussmann rettete. 1:1 zur Pause.

Nach der Pause wollte die SVK Mannschaft unbedingt den Sieg, ließ aber die Zuschauer bis zur 90. Minute warten. Nach einem Freistoß von Florian Salfenauer köpfelte Daniel Kals zum Siegestreffer ein. Schlussendlich ein etwas glücklicher Dreier in der 93, Minute, aber Kirchdorf wollte den Sieg mehr bzw. den jungen, kämpferisch, starken Westendorfer ging ein wenig die Luft aus.

Nächstes Derby am Samstag, dem 21.8.2021 in Fieberbrunn, Ankick um 20 Uhr!“

Bester Spieler SV Steinbacher Kirchdorf: Lukas Kirchmair

Nicht den Kopf in den Sand stecken – OLKA verliert in Weerberg

Thomas Farthofer, Trainer SR Oberlangkampfen: „Wie in den letzten Wochen mussten wir auch in Weerberg wieder auf fünf Spieler verzichten. Auf die Dauer ist dies nicht mehr zu kompensieren. Wenn du dir dann auch noch die Gegentore quasi selber schießt, wirst du auch kein Spiel gewinnen. Weerberg ging in der 29. Minute durch Christoph Vockenberger in Führung, wir konnten kurz darauf durch Patrick Beschta ausgleichen. Martin Aigner trifft dann in der 70. Minute aus einem Strafstoß zum 2:1 für Weerberg. Wir müssen schnell daraus lernen und im Training diese Dinge besprechen, denn nach vier Spielen stehen wir jetzt mit null Punkten im Keller. Wir dürfen die Köpfe nicht in den Sand stecken, müssen nach vorne blicken und uns auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. Wir wollen uns so schnell als möglich stabilisieren und die nötigen Punkte einfahren!"

Beste Spieler SV Weerberg: Stefan Lieb (def. Mittelfeld), Christoph Vockenberger (Mittelfeld)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!