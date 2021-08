Kirchdorf siegt im Spitzenspiel gegen Pillerseetal

Details Dienstag, 24. August 2021 02:16

Der SV Steinbacher Kirchdorf hat in der fünften Runde der Gebietsliga Ost die Tabellenführung mit einem 3:0 Erfolg beim SK AVZ Pillerseetal behauptet. Damit hat Kirchdorf drei Punkte Vorsprung auf Finkenberg (3:0 in Vomp) und Rinn/Tulfes (2.1 in Breitenbach). Zwei weitere Punkte zurück Westendorf und Kirchberg, die das breite Mittelfeld der Tabelle anführen.

Doppelpack von Danijel Panic für Kirchdorf

Hannes Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Klarer Sieg im Lokalderby für unsere SVK-Kicker gegen den SK AVZ Pillerseetal. Am Beginn der Partie versuchte die Heimmannschaft ein wenig Druck auszuüben, aber nach etwa zehn Minuten verflog die Aggressivität der Gastgeber und der SV Steinbacher Kirchdorf übernahm immer mehr das Kommando. Nach sechsundzwanzig Minuten gingen wir durch ein Eigentor der Heimelf mit 1:0 in Führung, daraufhin kontrollierten wir die Partie. In der zweiten Halbzeit erzielte unsere Nummer elf, Dani Panic, zwei Tore. Am Ende drückten die Hausherren noch ein wenig, hatten noch einen Pfostenschuss, dennoch war der Sieg nie wirklich in Gefahr. Alles im allem war es ein überzeugender Auftritt unserer Mannschaft, unser Trainer hatte auch großen Anteil am gestrigen Sieg! Durch seine taktischen Vorgaben haben wir den Gegner regelrecht den Zahn gezogen! Nach fünf Runden stehen wir mit dreizehn Punkten an der Tabellenspitze – vier Siege und ein Unentschieden. Der ganze Verein und die Mannschaft ist sich aber schon bewusst, dass man noch gar nichts erreicht hat. Volle Konzentration auf das nächste schwierige Heimspiel gegen Langkampfen am kommenden Freitag, dem 27. August 2021, Ankick 19 Uhr!“

Nikos Kardakaris, Trainer SV Steinbacher Kirchdorf: „Ein grandioser Auswärtssieg, gegen eines der besten Teams der Liga. Jeder meiner Spieler und alle zusammen als Team haben taktisch eine sehr gute Leistung gebracht. Wir freuen uns über unsere Tabellenposition und unseren ungeschlagenen Rekord und sind entschlossen unser Bestes zu geben, um diesen Rekord fortzusetzen und auszubauen.“

Beste Spieler SV Steinbacher Kirchdorf: Danijel Panic (ST), Dominik Hechenberger (MF), Florian Danzl (MF), Floran Salvenauer (ST)

