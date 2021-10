Rinn/Tulfes hält mit Sieg in Hopfgarten Kontakt zum Leader Jenbach

Details Dienstag, 05. Oktober 2021 16:08

In der elften Runde der Gebietsliga Ost hatte der Tabellenführer SK Jenbach Mühe auswärts gegen Pillerseetal mit 2:1 zu gewinnen. Die Verfolger lassen aber auch nicht locker. Die SPG Rinn/Tulfes erkämpft bei der SPG Hopfgarten/Itter einen 1:0 Erfolg. Breitenbach macht beim 6:1 in Vomp auch etwas für die Tordifferenz. Jenbach führt damit drei Punkte vor Rinn/Tulfes und Breitenbach die Tabelle an. Weerberg hat Boden verloren – 1:3 in Kirchberg und damit sechs Punkte hinter Leader Jenbach.

Wir haben momentan einen Lauf!

Über 200 Zuschauer sehen am Sportplatz Hopfgarten von Beginn an einen heißen Fight um drei Punkte, wobei die Gäste natürlich alles daran setzen, diese zu erobern. Der Anschluss zur Tabellenspitze steht am Spiel. In der ersten Hälfte ein Spiel auf Augenhöhe. Keine der beiden Mannschaften kann sich entscheidende Vorteile verschaffen. Auch die spielerische Komponente blitzt manchmal positiv auf, es fallen aber keine Treffer. 0:0 zur Pause.

In Hälfte zwei geht es heftiger zur Sache. Drei gelbe Karten in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit, führen später noch zu Konsequenzen Richtung gelb/rot. Zunächst erwischt es in der 62. Minute Thomas Wechselberger – zweite gelbe Karte und die Gäste in numerischer Überzahl. In diese Phase hinein fällt dann auch die Führung für die Gäste – Filip Rezo trifft in der 72. Minute. Er geht dem Ball nach, der Goalie der Heimelf kann den Ball nicht festhalten und der eingewechselte Filip Rezo spitzelt den Ball am Goalie vorbei ins Tor. Im Finish legt das Spiel noch einmal an Intensität zu, aber Treffer fällt keiner mehr. Ohne Einfluss auch die zweite gelbe Karte für Sebastian Klaushofer in der vorletzten Spielminute. Rinn/Tulfes holt sich sehr wichtige drei Auswärtspunkte.

Bester Spieler SPG Rinn/Tulfes: Michael Platzer (ST)

Andreas Pinzger, Trainer SPG Rinn/Tulfes: „Ein sehr engagiert geführtes Spiel von beiden Mannschaften, deswegen auch je eine gelb/rote Karte für beide Teams. Die Mannschaften absolut ebenbürtig, aber wir haben gerade einen Lauf. Es lief schon Richtung Remis, da konnten wir dann doch noch den entscheidenden Treffer erzielen!“

