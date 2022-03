Jenbach lässt gegen Hopfgarten/Itter nichts anbrennen!

Details Dienstag, 29. März 2022 23:26

Der Tabellenführer der Gebietsliga Ost, der SK Jenbach, ist erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Gegen die SPG Hopfgarten/Itter wäre auch ein klarerer Erfolg als das 4:2 möglich gewesen. Verfolger Breitenbach gewinnt etwas üppiger – 5:0 gegen Kirchberg. In der kommenden Runde gibt es direkte Duelle der Top-4 – sicher ein richtungsweisendes Wochenende in der Liga. Kirchdorf empfängt Breitenbach und Jenbach spielt auswärts gegen Rinn/Tulfes.

Keine Probleme für Jenbach zum Auftakt 2022

Leader Jenbach startet sehr engagiert und konzentriert in die Partie. Drei hochkarätige Möglichkeiten in den ersten zehn Minuten und der Führungstreffer durch Youssef Lambaraa in der 14. Minute. Nach einem schönen Konter bediente der stark aufspielende Simon Zach Süleyman Ünal mustergültig, der wiederum Youssef Lambaraa in Szene setzte. Lambaraa überlupft den Goalie der Gäste zur verdienten Jenbacher Führung. Jenbach hätte noch nachlegen können, aber bis zur Pause gelang kein Tor mehr.

Hopfgarten in Hälfte zwei stärker, aber Jenbach gelingt das 2:0 in der 59. Minute. Der aufgerückte Simon Flatscher verwertet einen langen Ball sehenswert per Kopf und stellte auf 2:0. Manuel Osl macht die Partie aber in der 63. Minute wieder eng – nur mehr 1:2 aus der Sicht der Gäste. Temiz Selcuk bringt aber Jenbach endgültig auf die Siegerstraße, 3:1 in Minute 69. Und er schlägt auch in der 77. Minute zum 4:1 zu, den Schlusspunkt setzen die Gäste in der 87. Minute – abermals ist Manuel Osl erfolgreich.

Bester Spieler SK Jenbach: Michael Flatscher (Innenverteidiger)

Breitenbach bleibt dran

Auch der Verfolger des SK Jenbach, der SV Breitenbach, lässt nichts anbrennen und gewinnt gegen Kirchbrg klar mit 5:0. Rinn/Tulfes feiert ebenfalls einen Sieg – 2:1 in Oberlangkampfen. Kirchdorf verliert allerdings an Boden – ein 0:0 in Vomp. Vomp kommt damit dem rettenden zwölften Platz um einen Punkt näher, aktuell knapp über dem Strich Pillerseetal, nach einem 0:2 in Zell am Ziller.