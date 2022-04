Hopfgarten setzt sich gegen Vomp durch – Top-Duo verliert Schlagerpartien

Details Montag, 04. April 2022 13:37

Interne Duelle der Top-6 in der 15. Runde der Gebietsliga Ost. Sowohl Leader Jenbach als auch Breitenbach verlieren diese Partien gegen die Verfolger Rinn/Tulfes bzw. Kirchdorf auswärts. Das lässt die Tabellenspitze wieder eng zusammen wachsen. Weerberg verliert den Kontakt zur Tabellenspitze mit einer 0:1 Heimniederlage gegen Zell am Ziller. Der FC Vomp verliert auswärts gegen Hopfgarten/Itter mit 2:3.

Vomp gelingt Anschlusstreffer gegen Hopfgarten erst in der Nachspielzeit

Ein echter Thriller mit etwa 200 Zuschauern am Sportplatz Hopfgarten startet mit der Führung der Heimelf in der 22. Minute durch Stefan Baumann. Aber die Gäste reagieren sofort und können in der 28. Minute durch David Lechner ausgleichen. In einer sehr interessanten ersten Hälfte bleibt es am Ende beim 1:1, die Gäste agieren auf Augenhöhe. In der 52. Minute aber dann doch die erneute Führung für die Heimelf durch Manuel Hosl, der zum 2:1 trifft. Zwei gelbe Karten für Vomp binnen zwei Minuten – Stefan Salvenmoser und Christopher Gredler werden verwarnt. Vorentscheidung durch Thomas Wechselberger in der 67. Minute – das 3:1 macht für Hopfgarten die Tür zum Erfolg weit auf. Vomp gelingt es nicht mehr rechtzeitig den Anschlusstreffer zu erzielen. Dieser fällt erst in der Nachspielzeit durch Thomas Schwarz. Hopfgarten/Itter gewinnt mit 3:2 und sichert damit den Mittelfeldplatz weiter ab. Vomp an vorletzter Stelle der Tabelle, aber mit Kontakt zu Pillerseetal nud Kirchberg.

Zwei Spiele mussten verschoben werden

Finkenberg gegen Oberlangkampfen wird am 18. April um 17 Uhr nachgetragen, Kirchberg gegen Westendorf wurde wetterbedingt abgebrochen, ein neuer Termin steht noch nicht fest. An der Tabellenspitze gibt es zwei große Sieger und zwei große Verlierer in den direkten Duellen der Top-4. Leader Jenbach unterliegt auswärts gegen Rinn/Tulfes mit 2:3, ebenso Breitenbach in Kirchdorf. Damit ist es an der Tabellenspitze wieder sehr eng geworden. Jenbach führt einen Punkt vor Breitenbach, zwei vor Rinn/Tulfes und fünf vor Kirchdorf.