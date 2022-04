Weerberg richtet in Oberlangkampfen die Köpfe wieder auf!

Details Montag, 11. April 2022 00:59

Für den SV Weerberg hat das Fußballjahr 2022 bitter begonnen – zwei unglückliche 0:1 Heimniederlagen gegen Zell am Ziller und Finkenberg. Der Druck war also schon recht groß in Runde 16 der Gebietsliga Ost Punkte einzufahren. In Oberlangkampfen ist das dann aber auch gelungen – ein 2:0 Erfolg. An der Tabellenspitze machen Kirchdorf und Zell am Ziller Punkte auf Rinn/Tulfes gut, die in Vomp remisieren.

Weerberg mit Kampfpartie in Oberlangkampfen

Ungewohnte Situation für Weerberg – das normal sehr heimstarke Team hatte in letzter Zeit zuhause doch etwas Ladehemmung. Auswärts in Oberlangkampfen hängen für alle Mannschaften die Punkte hoch – an die 200 Zuschauer und Fans sind gekommen um die Partie zu verfolgen. Eine kampfbetonte Partie nimmt schnell Fahrt auf, Weerberg kommt zu Möglichkeiten, kann aber den Führungstreffer in Hälfte eins nicht erzielen. Offensiv ist Oberlangkampfen in Hälfte eins kaum vorhanden, konkrete Möglichkeiten absolute Mangelware. Damit geht es mit 0:0 in die Pause.

Weerberg kann in der 53. Minute in Führung gehen. Aber es ist ein Strafstoß, der ein wenig den Druck nimmt. Martin Aigner trifft und in Folge merkt man den Aufwind bei den Gästen. Das Spiel wird konkreter und flotter. Die größte Möglichkeit der Heimelf ist ein Stangenschuss in der 70. Minute Ein einstudierter Spielzug der Gäste nach einem Einwurf und Michael Mair gelingt in der 72. Minute das 2:0. In einem in Summe doch eher einseitigem Spiel setzt sich Weerberg mit 2:0 durch.

Beste Spieler SV Weerberg: Michael Maier (z. MF), Stefan Lieb (MF)

Martin Kreidl, Trainer SV Weerberg: „Drei extrem wichtige Punkte für meine Mannschaft. Wir haben zweimal unglücklich 0:1 verloren und die Köpfe gingen ein wenig nach unten. Da muss man auch wieder ein bisschen Gaudi reinbringen. In Oberlangkampfen muss man Fußball kämpfen – das wussten wir. Aber zunächst ist uns wieder kein Treffer gelungen. Nach dem 1:0 war die Mannschaft sichtlich moralisch beflügelt. Die Erlösung zum 2:0 aber doch recht spät. Die Vorstellung sehr in Ordnung – drei Punkte bei OLKA muss man erst einmal machen!“

Rinn/Tulfes verliert etwas an Boden!

Vom Top-Trio hat die SPG Rinn/Tulfes nicht voll punkten können – ein 1:1 in Vomp. Damit haben die Verfolger Zell am Ziller (4:0 gegen Langkampfen) und Kirchdorf (1:0 in Westendorf) aufgeschlossen. Das Top-Duo Jenbach (4:1 gegen Finkenberg) und Breitenbach (5:0 gegen Hopfgarten) haben nichts anbrennen lassen. Die Top-5 trennen damit nur sechs Punkte. Jenbach führt einen Zähler vor Breitenbach, vier vor Rinn/Tulfes, fünf vor Kirchdorf und sechs vor Zell am Ziller.