Hochklassiger Thriller zwischen Jenbach und Zell am Ziller

Richtungsweisende Partie in der 19. Runde der Gebietsliga Ost zwischen dem SK Jenbach und dem SK Zell am Ziller. Zell am Ziller holt einen Punkt mit einem 1:1, der Ausgleich für Jenbach fällt allerdings erst in der Nachspielzeit. Von diesem Remis profitieren in erster Linie Leader Breitenbach und die Jenbach Verfolger Rinn/Tulfes und Kirchdorf.

Hochklassiges Duell mit Rasanz und Spannung bis zum Schluss

Über 200 Zuschauer erleben im Stadion Jenbach ein hochklassiges Spiel der Gebietsliga Ost – durchaus auf Landesliganiveau. Jenbach mit sehr viel Einsatz – aber auch die Gäste zeigen herausragenden Fußball. Jenbach hat durchaus ein Chancenübergewicht in der ersten Hälfte. Die Führung gelingt aber den Gästen in der 58. Minute durch Michael Schweinberger. Eine kampfbetonte und schnelle Partie und enorm spannend bis zur letzten Spielminute. Vergebener Strafstoß in der 88. Minute und in der Nachspielzeit das 1:1 für Jenbach durch Ümiz Ünlü. Sicherlich ein etwas glücklicher Punkt aufgrund des späten Treffers, dem Spielverlauf nach geht das Remis aber okay.

Dr. Rudolf Stadler, Trainer SK Jenbach: „Spannend bis zum Schluss, aus meiner Sicht ein gerechtes Unentschieden in einer ausgezeichneten Partie.“

Breitenbach baut den Vorsprung etwas aus

Das Remis des SK Jenbach gegen den SK Zell am Ziller verschafft Breitenbach nach neunzehn Runden drei Punkte Vorsprung auf Jenbach, denn Breitenbach gewann bereits am Freitag in Weerberg mit 3:1. Auch Rinn/Tulfes auf Platz drei der Liga profitiert – nur mehr drei Punkte fehlen auf Jenbach, denn Rinn/Tulfes gewinnt gegen Pillerseetal mit 4:2. Kirchdorf zieht mit – 1:0 gegen Kirchberg und damit auch nur mehr drei Punkte vom Aufstiegsplatz entfernt. Sechs Punkte fehlen - nach wie vor - Zell am Ziller auf den zweiten Tabellenplatz. Am Tabellenende feiert Vomp einen extrem wichtigen 3:1 Erfolg im Kellerduell gegen Oberlangkampfen und kann sich damit aus der Abstiegszone katapultieren. Pillerseetal wird überholt und drei Punkte Puffer zur Abstiegszone gelegt.