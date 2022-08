Plillerseetal verteidigt weiße Weste auch in Vomp und übernimmt Tabellenführung

Details Dienstag, 16. August 2022 00:21

In der dritten Runde der Gebietsliga Ost muss Bad Häring nach zwei Siegen einen kleinen Dämpfer hinnehmen – nur 3:3 im Heimspiel gegen Kirchdorf. Damit ist der Weg für den SK AVZ Pillerseetal an die Tabellenspitze frei. Ein knapper und doch etwas glücklicher 1:0 Erfolg in Vomp reicht Pillerseetal für den Platz an der Sonne. Bad Häring und Schwaz II (2:1 gegen Achenkirch) liegen nun zwei Punkte hinter Pillerseetal, mussten aber auch noch keine Niederlage einstecken.

Wieder gewonnenes Selbstvertrauen!

Martin Bergmann, Obmann SK Pillerseetal: „In der ersten Hälfte hatten die Pillerseetaler alles fest im Griff. Nur wieder einmal konnten die unzähligen Chancen nicht in Zählbares umgesetzt werden. Nur ein wunderschöner Angriff des SKP wurde souverän von Andreas Eder in der 20. Minute verwertet. In der zweiten Halbzeit wurden die Vomper etwas stärker und hatten mehr vom Spiel, konnten aber nie richtig gefährlich werden. Erst gegen Ende der Partie kamen die Pillerseetaler wieder etwas besser ins Spiel. Nur gelang es nicht den Sack zuzumachen. Zittern bis zum Abpfiff des guten Schiedsrichters. Am Ende ein etwas glücklicher Sieg für die Mannschaft aus dem Pillerseetal. Aber drei Siege aus drei Spielen zeugen vom wieder gewonnen Selbstvertrauen der Bendler-Boys und lassen das vergangene Seuchenjahr vergessen!“

Beste Spieler SK Pillerseetal: Alexander Bergmann, Florian Obwaller und Goalie Lukas Endstrasser