Hopfgarten verliert Heimspiel gegen Weerberg klar

Details Montag, 15. August 2022 23:22

Der SV Weerberg hat in der dritten Runde der Gebietsliga Ost den zweiten Sieg eingefahren. Der 3:0 Erfolg bei der SPG Hopfgarten/Itter hätte noch wesentlich deutlicher ausfallen können. In der zweiten Runde des Tirol Cup hat Weerberg gegen den ausgezeichnet in Schwung befindlichen Tirol Ligisten SV Weber Beton Oberperfuss eine Stunde sehr gut dagegen gehalten, am Ende aber dann doch eine klare 1:6-Niederlage einstecken müssen.

Spielerisch überzeugt, im Abschluss Luft nach oben

Martin Kreidl, Trainer SV Weerberg: „Von Beginn an waren wir gut im Spiel. An diesem Tag verwerteten wir gleich die ersten beiden Torchancen, das ist an manchen anderen Tagen unser Sorgenkind. In weiterer Folge entwickelte sich ein flottes Spiel, in dem uns Hopfgarten immer wieder fordert, ohne wirklich gefährlich zu werden. Tobias Fankhauser brachte uns in der neunten Minute in Führung, zehn Minuten später ein Eigentor der Heimelf. Eine Topchance nach Eckball und ein vergebener Elfmeter verhinderten eine noch höhere Pausenführung.

Nach der Pause Chancen in Hülle und Fülle, die wir nicht verwerten konnten. So dauerte es bis zur 70. Minute, bis wir den Sack zumachen können. Florian Lechner macht das 3:0. Fazit: In einem Spiel, in dem wir fast vollzählig auflaufen konnten, überzeugten wir spielerisch, die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig.

Im Cup am Montag mussten wir dem hohen Tempo der Oberperfer - nach einer Stunde - Tribut zollen. Sechzig Minuten hielten wir tapfer dagegen und ließen nur wenig zu. Nach diesen ominösen 60 Minuten verließen uns die Kräfte und der Sieg der Tiroler Liga Mannschaft von Helmut Lorenz fiel dann doch relativ klar aus. Mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit im Strafraum hätten wir vielleicht das eine oder andere Tor mehr erzielen können!“