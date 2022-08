Pillerseetal erobert mit Sieg in Hopfgarten Tabellenführung – Langkampfen mit starker Defensivleistung gegen Hippach

Details Montag, 29. August 2022 18:19

Führungswechsel nach der fünften Runde der Gebietsliga Ost. Der SV Weerberg verliert das Schlagerspiel in Bad Häring mit 0:1. Schwaz II erobert mit einem 4:1 gegen Westendorf Platz zwei und der SK AVZ Pillerseetal schwingt sich an die Tabellenspitze – 2:1 Erfolg bei der SPG Hopfgarten/Itter. Der SK Hippach und der SV Langkampfen können sich mit einer Nullnummer im direkten Duell nicht weiter nach oben ins Tabellenmittelfeld arbeiten.

Drei wichtige Auswärtspunkte für Pillerseetal

Christian Bendler, Trainer SK AVZ Pillerseetal: „Beide Mannschaften setzten zu Beginn auf eine geordnete Defensive und so war die erste Viertelstunde von gegenseitigem Abtasten geprägt. Mit Fortdauer der Partie konnten wir uns durch schöne Kombinationen einige hochkarätige Chancen herausspielen, die jedoch allesamt ungenutzt blieben und so ging es mit einem deutlichen Chancenplus für unsere Mannschaft in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte blieben wir spielbestimmend, konnten aber weitere gute Möglichkeiten nicht nutzen. In der 56. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem Handspiel eines Hopfgarten Spielers auf Strafstoß, den David Foidl trocken zum 1:0 verwertete. In den letzten 25 Minuten ging der Spielfluss etwas verloren. In dieser Phase wurde Hopfgarten stärker und kam immer wieder gefährlich vor das Tor. In der 83. Minute dann Elfmeter für Hopfgarten, den Manuel Osl zum 1:1 versenkte. Ziemlich unbeeindruckt von diesem Rückschlag holte unsere Mannschaft zwei Minuten später zum Gegenschlag aus. Florian Obwaller stieg bei einem Eckball am höchsten und köpfte unhaltbar zum 2:1 ein. In weiterer Folge passierte nicht mehr viel und so konnten wir schlussendlich - nicht unverdient – drei wichtige Auswärtspunkte aus dem Brixental mit nach Hause nehmen!“

Frust für Hippach nach Nullnummer in Langkampfen

Mario Troppmair, Trainer SK Hippach: „Auswärtsspiel beim SV Langkampfen - gegen einen Gegner, der sehr passiv auftrat. Man merkte bereits in den ersten Minuten, dass sich das Spiel äußerst schwierig gestalten würde, da der SVL das Zentrum im letzten Drittel sehr kompakt hielt. Nach einer dreifach Chance im Strafraum durch Geisler, Huber und Kröll, lag für uns die Führung in der Luft. Der SV Langkampfen wurde in Halbzeit eins einmal nach einem Stanglpass gefährlich, der Abschluss ging aber am Tor vorbei. Wir wurden zusätzlich zweimal über Standards richtig gefährlich, der mit den Händen gut agierende Heimtorwart konnte diese aber entschärfen. Außerdem gab es im gegnerischen Sechzehner zwei strittige Entscheidungen, aus welchen man im Normalfall zumindest einen Elfmeter zugesprochen bekommen würde.

In Halbzeit zwei das gleiche Bild wie in Halbzeit eins. Allerdings agierte der Gegner nochmals etwas tiefer und suchte sein Heil in Konterangriffen. Aus den unzähligen Ecken und Hereingaben konnte kein Profit geschlagen werden, da der Gegner in der Defensive fehlerlos agierte und eine starke Leistung bot. So trennten wir uns an diesem Samstag Abend mit einem 0:0. Fazit: Bis ins letzte Drittel eine ordentliche Leistung unseres Teams. Der Gegner kämpfte bis zum Schluss und war äußerst griffig in seiner eigenen Hälfte. Mit dem einen Punkt können wir nicht zufrieden sein, da wir aus aller Dominanz letztendlich auch Zählbares herausholen müssen. Viel Erfolg dem SV Langkampfen im weiteren Saisonverlauf. Für uns geht es am kommenden Sonntag weiter mit einem Heimspiel gegen den SV Hopfgarten/Itter, wo wir wieder auf zahlreiche Zuschauer im heimischen Lindenstadion hoffen."

Bester Spieler SV Langkampfen: Josef Unterberger

Bester Spieler SK Hippach: Patrick Steinberger