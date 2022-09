Leader Pillerseetal mit Debakel in Bad Häring – Schwaz II gegen Hippach torlos

Details Montag, 12. September 2022 12:44

Dem Tabellenführer der Gebietsliga Ost, SK AVZ Pillerseetal, wurden beim FC B&W Glasbau Bad Häring deutlich die Grenzen aufgezeigt. Eine klare 1:7-Niederlage und damit rückt die Tabellenspitze enger zusammen. Bad Häring nun auf Position zwei, zwei Punkte hinter Pillerseetal. Vier Punkte zurück Weerberg (2:2 in Zell am Ziller), Kirchdorf (4:3 gegen Achenkirch), Vomp (2:2 in Hopfgarten), Schwaz II (0:0 gegen Hippach) und Kirchberg (3:2 gegen Westendorf). Der SC Eglo Schwaz II und der SK Hippach trennen sich 0:0.

Ansprechendes 0:0 zwischen Schwaz II und Hippach

Mario Troppmair, Trainer SK Hippach: „Das für uns erwartet schwere Auswärtsspiel auf dem ungewohnt großen Rasen in der Silberstadt Arena. Unsere Jungs zeigten bereits vom Anpfiff an eine äußerst konzentrierte Leistung gegen den Ball und so konnte man das Spiel ausgeglichen gestalten. In der ersten Halbzeit kam das junge Team des SC Schwaz II zu keiner Torchance, selbst tauchte man einige Male vor dem gegnerischen Tor auf und kam zu zwei, drei guten Einschussmöglichkeiten. Den Zuschauern wurde speziell im ersten und zweiten Drittel ein gutes Kombinationsspiel von beiden Teams geboten, jedoch stotterte der Motor beider Teams vor dem gegnerischen Tor. Die zweite Halbzeit startete noch mit einem kleinen Übergewicht für unser Team, jedoch bekam das Team von Stefan Plattner uns über die weitere Spieldauer besser in den Griff.

Und so kam es, dass unser Tormann Thomas Wechselberger fünfzehn Minuten nach Wiederanpfiff hinter sich greifen musste, der Schiedsrichter aber auf Abseits entschied. Jetzt war Schwaz am Drücker und konnte sich immer wieder vor unserem Tor gut in Szene setzen. So folgten zwei bis drei gute Torchancen für die jungen Silberstädter. Unser Team versuchte immer wieder durch Kurzpassspiel vor das gegnerische Tor zu kommen und konnte in der Person von Mathias Huber gefährlich vor dem Tor von Schwaz auftauchen. In der 85. Spielminute kam es zu einem Zusammenprall an der Grenze des Sechzehnermeterraums zwischen Huber und dem gegnerischen Torhüter, wobei unser Spieler den Ball am Tormann vorbeizuspitzeln versuchte, der Elfmeterpfiff aber ausblieb. Die letzte Chance des Spiels gehörte ebenfalls wieder Mathias Huber, welcher aus spitzem Winkel im Fünfmeterraum den Abschluss suchte, jedoch nur das Außennetz traf. Zusammenfassend boten beide Teams eine spielerisch ansprechende Partie, welche zu jederzeit fair geführt wurde. Meiner Ansicht nach spiegelt die Punkteteilung die Leistung der beiden Teams über die gesamte Spieldauer gut wieder. Wir wünschen dem SC Schwaz II noch eine verletzungsfreie und erfolgreiche Hinrunde und freuen uns auf ein spannendes Duell im Frühjahr im heimischen Lindenstadion. Weiter geht es für unser Team am Sonntag gegen das Team aus Bad Häring. Wir hoffen bei diesem Spiel wieder auf zahlreiche Unterstützer im Lindenstadion, die uns hoffentlich zum zweiten Sieg im Ligabetrieb peitschen werden!“

Beste Spieler SK Hippach: Patrick Steinberger, Christoph Hanser, Franz-Josef Troppmair

Kantersieg von Bad Häring gegen Pillerseetal

Thomas Kopp, Trainer FC B&W Glasbau Bad Häring: „Ein sehr einseitiges Spiel zu unseren Gunsten. Meine Mannschaft war in allen Belangen überlegen und nach einer halben Stunde haben wir schon 3:0 geführt. Ein Eigentor der Gäste und ein Doppelpack von Benjamin Schönettin – 3:0 zur Pause. Florian Salfenauer ist in der 59. Minute das Tor für die Gäste gelungen. Thomas Ehrenstrasser, Benjamin Schönettin (2) und Andreas Margreiter haben in Hälfte zwei für meine Mannschaft getroffen. 7:1 am Ende und ein Kompliment an meine Mannschaft – alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“

Beste Spieler FC Bad Häring: Benjamin Schönettin, Kristijan Matesic