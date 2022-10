Westendorf gewinnt beim Tabellenletzten Brixlegg/Rattenberg

Details Montag, 17. Oktober 2022 21:33

Die Top-6 der Gebietsliga Ost trennen nach Runde zwölf lediglich drei Punkte. Eine Runde steht 2022 noch an und der SV Weerberg hat mit einem 4:1 Erfolg im Spitzenspiel beim SK AVZ Pillerseetal die Tabellenführung übernommen. Schwaz II hält mit einem 2:2 gegen Bad Häring im Kracher Nummer zwei Tabellenplatz zwei. Der große Gewinner der Runde ist auch der SV Westendorf, mit einem 3:1 bei der SPG Brixlegg/Rattenberg ist der Anschluss zur Tabellenspitze geschafft.

Westendorf hält durch Dreier Kontakt mit Tabellenspitze

Michael Ziepl nutzte die Chance für die Gäste und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich SV Westendorf, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Mario Stock schoss für Brixl./Ra. in der 70. Minute das erste Tor. Daniel Koch erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte Westendorf durch einen Selbsttreffer das 2:1 (80.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Ziepl, der das 3:1 aus Sicht von SV Westendorf perfekt machte (88.). Am Schluss gewann Westendorf gegen SPG Brixlegg/Rat.

Mit lediglich sieben Zählern aus elf Partien steht Brixlegg/Rattenberg auf dem letzten Tabellenplatz. Das Heimteam musste schon 27 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. SPG Brixlegg/Ratttenberg musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Brixlegg/Rattenberg insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SPG Brixlegg/Rattenberg ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Für SV Westendorf ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Erfolgsgarant von Westendorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 36 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat SV Westendorf derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Westendorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag trifft Brixlegg/Rattenberg im letzten Meisterschaftsspiel 2022 auf FC B&W Glasbau Bad Häring, SV Westendorf spielt tags zuvor gegen SK AVZ Pillerseetal.