Weerberg fixiert mit Sieg gegen Hippach Herbstmeistertitel

Details Montag, 24. Oktober 2022 12:31

Winterpause in der Gebietsliga Ost – am letzten Märzwochenende 2023 geht es wieder weiter. Damit gibt es eine extrem lange Pause – die Wintervorbereitung kann also breit angelegt werden. Der SV Weerberg darf den Winter 2022/23 als Herbstmeister verbringen, die Verfolger Schwaz II, Westendorf, Bad Häring, Pillerseetal und Kirchberg haben aber den Leader noch nicht aus den Augen verloren.

Drei Tore in elf Minuten

Die Zuschauer und Fans müssen in Werberg Geduld haben, bis die ersten Tore fallen. Aber dann geht es Schlag auf Schlag. Johannes Unterlechner bringt Weerberg in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Acht Minuten später trifft Luca Winkler, drei Minuten später legt Stefan Lieb nach. Mit einer doch sehr komfortablen 3:0-Führung von Weerberg geht es in die Halbzeitpause. Nur drei Minuten sind in Hälfte zwei gespielt, als Florian Lechner zum 4:0 trifft und damit den Sack zumacht. Christoph Hanser kann per Strafstoß für Hippach noch auf 1:4 verkürzen, der Dreier für Weerberg ist aber nicht mehr gefährdet.

Schwaz II lässt sich nicht abhängen

Nachdem Weerberg vorgelegt hat, lässt sich auch Schwaz II nicht lumpen und holt in Kirchberg einen 3:1 Erfolg. Der Aufsteiger der Runde ist Westendorf – mit einem 5:1 gegen Pillerseetal kann sich Westendorf auf die dritte Tabellenposition schieben. Bad Häring verliert mit einem 3:3 gegen Brixlegg/Rattenberg etwas an Boden. Damit geht Weerberg als Herbstmeister in die Winterpause. Nur einen Punkt dahinter Schwaz II, drei Punkte hinter Weerberg Westendorf. Bad Häring fehlen vier Punkte auf Weerberg und Pillerseetal und Kirchberg fünf. Für eine spannende Rückrunde ist gesorgt, wobei ja noch anzumerken ist, dass durch die Ligareform 2023/24 der Meister- und Vizemeister der Gebietsliga Ost aufsteigen werden. Der Absteiger wird durch eine Relegation zwischen dem Letztplatzierten der Gebietsliga Ost und der Gebietsliga West ermittelt.