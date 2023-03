Pillerseetal bleibt mit Dreier in Brixlegg an der Aufstiegszone dran!

Details Montag, 27. März 2023 01:16

Leader Weerberg und der SV Westendorf haben zum Auftakt der Rückrunde der Gebietsliga Ost nichts anbrennen lassen. Weerberg siegt gegen Vomp mit 2:0 und Westendorf bezwingt Hippach 2:1. Boden verloren hat Schwaz II mit einem 1:2 in Zell am Ziller – nur mehr Tabellenplatz drei. Der SK AVZ Pillerseetal bleibt aber oben dran – 2:1 bei der SPG Brixlegg/Rattenberg.

Andreas Eder gelingt das 2:1 für Pillerseetal in Brixlegg

Harald Danzl, Obmann Stv. & sportlicher Leiter SK Pillerseetal: „Die Ausgangslage vor dem Spiel in Brixlegg war keine einfache. Einige Stammspieler fehlten aufgrund von Verletzungen oder Krankheit. Zudem musste David Foidl noch eine Sperre aus der Hinrunde absitzen.

Es entwickelte sich von Anfang an eine sehr kampfbetonte Partie, in der beide Mannschaften wenig riskierten. Die Folge waren viele hohe Bälle, Zweikämpfe und wenig spielerische Akzente. Einer dieser wenigen spielerischen Höhepunkte folgte in Minute elf, als Andi Eder nach einem traumhaften Pass in die Tiefe von Alex Bergmann in den gegnerischen Strafraum einzog, auf Flo Obwaller ablegte und dieser trocken zum 0:1 einschob. Die Heimmannschaft kam immer wieder durch Standards gefährlich vor das Tor von Lukas Endstrasser. Eine dieser Möglichkeiten konnte die SPG Brixlegg/Rattenberg wenige Minuten nach dem Führungstreffer durch Claudio Moser zum Ausgleich nutzen.

Es folgte viel Kampf und Krampf mit wenigen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. In der 76. Minute konnte sich der SK Pillerseetal für die starke kämpferische Leistung belohnen. Nach einem Steilpass von Flo Obwaller lief Andi Eder der Hintermannschaft auf und davon und netzte zum 1:2 Siegestreffer ein. In der Folge passierte nicht mehr viel und so konnte der SK Pillerseetal drei wichtige Punkte aus Brixlegg mit nach Hause nehmen!“

