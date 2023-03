SV Weerberg verteidigt mit Dreier gegen Vomp Tabellenführung

Details Dienstag, 28. März 2023 02:33

Zum Auftakt der Rückrunde der Gebietsliga Ost hat der SV Weerberg die Tabellenführung mit einem 2:0 gegen den FC Vomp verteidigt. Nach der Niederlage von Schwaz II in Zell am Ziller führt Weerberg nun die Tabelle drei Punkte vor der neuen Nummer zwei Westendorf (2:1 gegen Hippach) an. Schwaz II, Pillerseetal, Kirchberg, Kirchdorf und Bad Häring bleiben aber auf Tuchfühlung zur Aufstiegszone – den Top-2.

Erlösung in der 62. Minute!

Martin Kreidl, Trainer SV Weerberg: „Bereits in den ersten Spielminuten fanden wir drei gute Tormöglichkeiten vor. Leider wollte der Ball nicht über die Linie. In der Folge kamen wir mit spielerischen Überlegenheit zu noch mehr Torchancen, die leider ungenutzt blieben. Vomp war nur wenig gefährlich. Es ging mit einem 0:0 in die Pause.

Die Erlösung dann in der 62. Minute, Maxi Unterbrunner kommt außerhalb des 16ers an den Ball und drückte sofort ab. Der starke Tormann Lazarski konnte sich noch so strecken, an den platzierten Ball kam er nicht mehr ran. Gleich darauf (65') wurde eine tolle Kombination von Flo Lechner aus leicht seitlicher Position gekonnt abgeschlossen. Damit war der Widerstand des Gegners gebrochen und wir spielten den Vorsprung nach Hause.

Ein hochverdienter Heimsieg, der bei besserer Chancenauswertung höher ausfallen hätte können. Jetzt geht es zum schweren Auswärtsspiel nach Langkampfen, wo wir uns immer schwer zurechtfinden. Jeder Spieler meines Teams sollte gewarnt sein, aber wenn jeder sein Potenzial abruft, können wir auch im Unterland bestehen!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei