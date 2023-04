Details Montag, 03. April 2023 15:30

Die 15. Runde der Gebietsliga Ost brachte zwei souveräne Dreier der Top-2 von Weerberg und Westendorf. Kirchdorf springt nach einem 4:1 im Spitzenspiel gegen Schwaz II auf Platz drei der Tabelle. Der FC B&W Glasbau Bad Häring und der SK Zell am Ziller trennen sich 1:1. Die halbe Liga kann sich nach wie vor Chancen auf den Aufstieg ausrechnen – Leader Weerberg und Bad Häring auf Platz sieben trennen nur neun Punkte.

Sowohl Bad Häring als auch Zell am Ziller hätten Dreier holen können!

Thomas Kopp, Trainer FCB&W Glasbau Bad Häring: „Wir waren die ersten Minuten nicht überzeugend, schwacher Auftritt und das 0:1 durch Mario Gruber. Dann sind wir dem Rückstand nachgelaufen. Eine sehr intensive Partie, aber nicht unfair. Gute Leistung des Schiedsrichters, er hat alles im Griff gehabt. Mein Team hat gut gekontert, aber noch in der ersten Hälfte zwei Tausender vergeben. Dann haben wir aber Druck bekommen von Zell am Ziller, die Gäste hatten das 2:0 am Fuß. In der Nachspielzeit dann aber doch noch das 1:1 durch einen Kopfballtreffer von Christian Egger. Aus meiner Sicht absolut verdient. Beide Mannschaften hätten einen Dreier holen können, beide haben Sitzer ausgelassen!“

Kirchdorf und Bixlegg Sieger der Runde – Top-2 lassen nichts anbrennen

Leader SV Weerberg hat in Langkampfen nichts anbrennen lassen und 5:2 gewonnen. Auch Westendorf gab sich keine Blöße – 5:1 in Vomp. Der SV Steinbacher Kirchdorf macht einen Sprung auf Tabellenplatz drei – 4:1 im Spitzenspiel auswärts gegen die KM2 von Schwaz. Pillerseetal lässt mit einem 1:1 in Hippach zwei Punkte liegen und Kirchberg verliert mit der Heimniederlage im Ausmaß von 1:3 gegen Brixlegg/Rattenberg viel Boden auf die Spitzengruppe. Drei wichtige Punkte für Brixlegg, die damit am Tabellenende den Anschluss an das Feld geschafft haben. Platz zwei und sieben trennen nur sechs Punkte – es bleibt extrem spannend.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei