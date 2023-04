Kirchdorf gewinnt Spitzenspiel auswärts gegen Schwaz II

Details Dienstag, 04. April 2023 15:00

Der SV Steinbacher Kirchdorf lässt nicht locker. Nachdem Leader Weerberg und Verfolger Westendorf ihre Spiele der 15. Runde der Gebietsliga Ost gewonnen haben, holte auch Kirchdorf im Spitzenspiel auswärts gegen SC Eglo Schwaz II drei Punkte. Das 4:1 bedeutet, dass sich Kirchdorf an die dritte Stelle der Tabelle setzen konnte. Kirchberg unterliegt nämlich zu Hause Brixlegg mit 1:3 und Pillerseetal spielt in Hippach nur 1:1. Kirchdorf fehlen drei Punkte auf den zweiten Aufstiegsplatz und sechs Punkte auf Leader Weerberg.

Sehr zufrieden mit dem Rückrundenstart!

Hannes Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Am 2.4.2023 mussten wir zum schweren Auswärtsspiel nach Schwaz. Spieler und Betreuer wussten natürlich, dass die Trauben in der Silberstadt sehr hoch hängen. Respekt vor Schwaz, aber keine Angst. Die Kirchdorfer Mannschaft war von der ersten Minute an voll konzentriert und überaus bissig. Unglaublich, welches Tempo die Klaus Czedziwoda Truppe an den tag legte.

Es dauerte es nur vier Minuten, bis die Kirchdorfer das erste Mal jubelten, Sebastian Almberger erzielte das 1:0. Kirchdorf hatte die Schwazer Mannschaft die ersten zwanzig Minuten total unter Kontrolle, aber die Schwazer kamen bis Ende der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel. Kirchdorf im Konter aber sehr gefährlich. Die Gastmannschaft hätte in der ersten Halbzeit eigentlich schon alles klar machen können oder müssen, aber es blieb beim 0:1 aus der Sicht von Schwaz.

Wie schon in der ersten Halbzeit startete der SV Steinbacher Kirchdorf unglaublich in Hälfte zwei. Sehr druckvoll und Kirchdorf erzielte mit einen Doppelschlag - 0:2 durch Patrick Huter in der 48. Minute und 0:3 durch Sebastian Almberger in der 53. Minute die Vorendscheidung! Unsere Mannschaft erspielte sich Chance um Chance. In der 64. Minute erzielte der junge Eigenbauspieler Niklas Aigner das 0:4. Schwaz probierte noch einmal alles und erzielte noch den Anschlusstreffer zum 1:4 durch Karim Federa. An diesem Tag war der SV Steinbacher Kirchdorf dem SC Eglo Schwaz 1b in allen Belangen überlegen und feierte einen klaren Auswärtssieg.

Überragende Spieler bei SV Steinbacher Kirchdorf: Almberger Sebastian, Volk Elias, Kogler Mika und Kirchmair Lukas

Ich bin natürlich mit dem Saisonstart mehr als zufrieden. Zwei Siege und ein Torverhältnis von 9:1. Sehe aber auch in unserer Mannschaft ein Riesenpotenzial. Müssen aber weiter alle zusammen 120% Prozent geben, sonst gewinnt man in dieser Liga nichts! Ganz wichtig ist aber, dass alle am Boden bleiben und weiterhin die Gemeinschaft in den Vordergrund stellen. Wir dürfen am Karfreitag in der Leerbergarena die starke Mannschaft von Bad Häring begrüßen!“

