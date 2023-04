Kirchdorf erobert mit Sieg gegen Zell am Ziller Tabellenplatz drei!

Details Montag, 24. April 2023 16:18

In der 18. Runde der Gebietsliga Ost holt Pillerseetal nur ein 2:2 gegen Hopfgarten/Itter, der SV Steinbacher Kirchdorf nützt die Chance und setzt sich mit einem 3:1 Erfolg gegen den SK Zell am Ziller auf Tabellenplatz drei. Der Abstand zu den Top-2 ändert sich nicht. Nach wie vor vier Punkte, denn sowohl Leader Weerberg (3:1 gegen Bad Häring) als auch die Nummer zwei Westendorf (1:0 gegen Schwaz II) punkten ebenfalls voll.

Unglaublich, was Mannschaft und Trainerteam derzeit leisten!

Johann Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Ich habe mir diese Woche natürlich Gedanken gemacht, ob uns die Spielabsage ein bisschen aus dem Ruder gebracht hat oder ob wir mit gleichem Elan durchstarten. Leider wurde uns das Spiel voriges Wochenende wetterbedingt gegen Kirchberg abgesagt. Also das vierte Spiel für den SV Steinbacher Kirchdorf in der Rückrunde 2022/23. Folgende Gegner wurden schon besiegt: Hopfgarten (H), Schwaz II (A), Bad Häring (H).

Die Czedziwoda Elf startete wie in den letzten Spielen sehr druckvoll. Nach drei Minuten zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Elias Volk wurde im Strafraum gefoult. Sebastian Almberger scheiterte, aber Niklas Aigner war hellwach und verwertete den abgewehrten Elfmeter. Kirchdorf war spielbestimmend, aber leider fehleranfällig. Die Heimmannschaft erspielte sich einige Chancen, es blieb beim 1:0. In der 15 Minute gelang den Gästen der überraschende Ausgleich durch Mathias Schiestl – durch einen abgefälschten Freistoß. Unser Spiel in den ersten 45 Minuten nicht ganz schlecht, aber bei Weitem nicht so stark wie in den ersten vier Spielen. Zu einfache Fehler und die Gäste sehr bissig, konzentriert und hart. Halbzeitstand 1:1

Nach der Pause sahen die Zuseher wieder eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Von der 46. Minute bis zum Abpfiff wollten die SVK Spieler den Sieg. Es dauerte bis zur 78 Minute – die 2:1-Führung ein Traumtor von Sebastian Almberger. Sebastian bereitete nach einem Solo mustergültig auch das 3:1 in der 92. Minute für Norbert Mitterer vor. Somit war das Spiel gelaufen und endete mit 3:1 für den SV Steinbacher Kirchdorf.

Fazit: In den ersten 45 Minuten nicht gut, aber der zweite Durchgang sehr stark von Kirchdorf. Über neunzig Minuten gesehen ein mehr als verdienter Sieg. Unglaublich, was das Trainerteam und Mannschaft zurzeit leisten. Sehr großen Anteil hatte die Ersatzbank für den Punktezuwachs. Ab Montag volle Konzentration auf das Spiel gegen Brixlegg/Rattenberg – am kommenden Freitag, dem 28. April 2023 um 19:30 Uhr!“

